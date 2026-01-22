Bezvēsts prombūtnē bijusī 2003. gadā dzimusī Felicita Krieviņa ir atradusies sveika un vesela.
Pazīmes: augums aptuveni 176 centimetri, vidējas miesasbūves, pelēcīgi mati, pelēkzaļas acis. Pazušanas brīdī bija ģērbusies baltā, garā ziemas jakā, zilās džinsa biksēs, gaiši brūnos ziemas zābakos, rozā cepurē un melnos cimdos.
Īpaša pazīme — uz kreisās rokas apakšdelma ir melnu ziedu tetovējums.
