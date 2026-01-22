Ukrainas delegācija Pasaules ekonomikas forumā Davosā tikusies ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, pavēstīja Ukrainas delegācijas pārstāvis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
"Atsevišķi notika tikšanās ar amerikāņu partneriem - Džaredu Kušneru un Stīvu Vitkofu," sacīja Umerovs.
Galvenie sarunu temati bija ekonomikas attīstība, atjaunošana pēc kara un drošības garantijas Ukrainai, norādīja amatpersona.
"Mēs informējām mūsu partnerus par kārtējo Krievijas veikto civilās infrastruktūras apšaudi, cita starpā par situāciju Kijivā, kur triecienu rezultātā miljoniem cilvēku palikuši bez elektrības un siltuma," sacīja Umerovs.
Kā norādīja Umerovs, viņš ticies arī ar lielas ASV investīciju kompānijas pārstāvjiem, kas ir iesaistīti Ukrainas pēckara atjaunošanas plānos.
Sarunās ar investīciju kompānijas "BlackRock" pārstāvjiem piedalījās arī partijas "Sluha narodu" ("Tautas kalps") parlamenta frakcijas vadītājs Davids Arahamija un Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksandrs Kamišins.
Umerovs ticies arī ar Norvēģijas premjerministru Jūnasu Gāru Stēri un Kataras premjerministru Muhammadu bin Abdurrahmanu Al Tani.
Vitkofs un Kušners ceturtdien dodas uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Ceturtdien Davosā ieradīsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam paredzēta tikšanās ar Trampu.
Eiropas līderi Davosas forumu vēlējās izmantot, lai apspriestu kara izbeigšanu Ukrainā. Tomēr Trampa draudi sagrābt Grenlandi, kas aktīvi tika izteikti tieši pirms foruma sākuma, darba kārtībā ieviesa korekcijas.
"Ukrainā notiek īsts karš. Grenlande novērš mūsu uzmanību no tā, par ko mums būtu jārunā,"
trešdien sacīja Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide.
"Būtu labi koncentrēties uz reālo karu, kas notiek pašlaik, kur tiešām ir jākaro ar krieviem," piebilda ministrs.
Rite: Krievijas zaudējumi decembrī bija 1000 kritušo dienā
Decembrī karā Ukrainā Krievija zaudējusi aptuveni 1000 kritušo dienā, trešdien Davosā Pasaules ekonomikas foruma ietvaros notikušajā paneļdiskusijā pavēstīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Jā, tā ir taisnība, ka decembrī krievi katru dienu zaudēja tūkstoš nogalināto - nevis smagi ievainoto, bet konkrēti nogalināto - cilvēku. Tas ir vairāk nekā 30 000 cilvēku decembrī," sacīja Rite.
NATO ģenerālsekretārs minētos datus minēja diskusijā par Eiropas politikas prioritātēm. Pēc viņa teiktā, pārmērīga uzmanība Donalda Trampa prasībām, jo īpaši viņa izteikumiem par Grenlandi, novērš Eiropas valstu uzmanību no nepieciešamības turpināt atbalstīt Ukrainu. "Galvenā problēma šobrīd nav Grenlande, galvenā problēma ir Ukraina," sacīja Rite.
Viņš piebilda, ka, neraugoties uz lielajiem upuriem, Krievija turpina ofensīvu Ukrainā.
Rite nenorādīja šo vērtējumu avotu. Parasti Rietumu politiķi, militārās un izlūkošanas aģentūras, runājot par Krievijas zaudējumiem, norāda kopējos skaitļus, kas ietver gan kritušos, gan ievainotos.
Krievija nav atklājusi oficiālus datus par saviem zaudējumiem kopš 2022. gada septembra.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
