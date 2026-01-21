Bauskā notikusi neierasta policijas pakaļdzīšanās — likumsargiem nācās ķert nevis automašīnu vai motociklu, bet nozagtu kvadriciklu. Par zādzību policijai ziņoja vietējais iedzīvotājs, kurš atklāja, ka viņa spēkrats pazudis pēc kopīgas alkohola lietošanas ar paziņām, ziņo raidījums "Degpunktā".
Noskaidrots, ka divi iereibuši viesi bez saimnieka atļaujas paņēmuši kvadriciklu un devušies izbraucienā pa pilsētas ielām. Policija spēkratu drīz pamanīja, un sākās pakaļdzīšanās. Redzot likumsargu tuvošanos, viens no braucējiem nolēma bēgt kājām, taču tika ātri aizturēts, tikmēr kvadricikla vadītājs turpināja bēgšanu.
Valsts policijā skaidro, ka visi notikumā iesaistītie bija savstarpēji pazīstami un alkohola lietošana bijusi kopīga.
"Divas personas no šīs kompānijas paņēma saimniekam piederošo kvadraciklu un bez saimnieka atļaujas devās izbraucienā pa Bauskas pilsētu,"
norāda policija.
Pakaļdzīšanās laikā vadītājs brauca bīstami, vairākkārt mainīja virzienu un centās izvairīties no aizturēšanas. Piesaistot papildu ekipāžas, vadītāju galu galā izdevās apturēt, un kvadracikls tika atdots īpašniekam. Bēgšanas laikā vadītājs apzināti bojājis arī dienesta automašīnu.
"Kvadracikls, mūkot, veica apzinātu dienesta auto taranēšanu, vairākas reizes ietriecoties sānos,"
stāsta policijā.
Gan vadītājs, gan pasažieris jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā. Abiem paredzēti sodi par bēgšanu, savukārt vadītājam papildus nāksies atbildēt arī par zādzību, transportlīdzekļa vadīšanu reibumā un dienesta auto bojāšanu.
Plašāk skatieties 19. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu