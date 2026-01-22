ASV prezidenta Donalda Trampa Davosā Pasaules ekonomikas forumā teiktais, ka viņš vēlas izvairīties no militāra spēka pielietošanas Grenlandē, ir pozitīva zīme, trešdien sacīja Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens, vienlaikus norādot, ka Tramps nav atkāpies Arktikas salas iegūšanas plāniem.
"Pēc šīs runas ir pilnīgi skaidrs, ka prezidenta ambīcijas paliek nemainīgas," Rasmusens sacīja žurnālistiem Kopenhāgenā, izsakoties par Trampa runu Davosā.
"Tas, protams, ir pozitīvi, raugoties uz to izolēti, ka prezidents to pateica par militāro jomu, taču tas nepadara problēmu par neesošu," uzsvēra ministrs.
Tika "ļoti skaidri tika pateikts, ka labāk ir iegūt īpašumā, nevis nomāt," sacīja Rasmusens.
Trešdien Davosā Tramps pirmo reizi apliecināja, ka "neizmantos spēku", bet pieprasīja "nekavējoties sākt sarunas", lai iegūtu Grenlandi no Dānijas.
Pēc tikšanās parlamentā ar aizsardzības ministru Troelsu Lundu Poulsenu Rasmusens atkārtoti uzsvēra, ka Grenlande netiek tirgota.
Viņš uzsvēra, ka "cilvēkus netirgo. Var notikt tirdzniecība starp cilvēkiem, bet ne tirgošanās ar cilvēkiem".
"Mēs nekad nevedīsim sarunas, atsakoties no pamatprincipiem. Mēs dzīvojam 2026. gadā starptautiskajā kārtībā, kas balstās likumā, valstu suverenitātē un tautu pašnoteikšanās tiesībās - kārtībā, ko pēc Otrā pasaules kara palīdzēja veidot pašas Savienotās Valstis," uzsvēra ministrs.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu