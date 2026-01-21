Kinorežisors Jānis Streičs 12. janvārī nebija starp viesiem, kas mūzikas namā Daile kopā ar tuviniekiem svinēja Raimonda Paula 90. dzimšanas dienu. Viņa neierašanās skaidrojama ar objektīvu iemeslu, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Streičs žurnālam atklājis, ka uzaicinājumu uz jubileju saņēmis, taču tobrīd atradies savās lauku mājās Lietuvā, kur spēcīgā sniega dēļ izbraukšana bijusi apgrūtināta. Tādēļ režisors nolēmis Maestro apsveikt attālināti — nosūtot īpašu video sveicienu.
Runājot par savu pašsajūtu neilgi pirms paša 90 gadu jubilejas, Streičs paudis optimismu un dzīvesprieku.
Viņš uzsvēris, ka jūtas labi, cer sagaidīt svētkus labā veselībā un, ja apstākļi ļaus, tad noteikti dosies uz Latviju. Režisors piebildis, ka ikdienā svarīgi ir priecāties par katru dienu, saglabāt možu garu un uz pasauli raudzīties ar gudrību un mīlestību.
Plašāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
