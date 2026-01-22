Šajās dienās viedokļu jezgu izraisījis fakts, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa parakstījusi vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Otrdien par to vispirms pavēstīja medijs "Ir". Izdevums "Ir" vēstīja, ka Mieriņa parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela komitejai. Parakstīšana notikusi laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju ir saasinājuši transatlantisko spriedzi. Mieriņa Trampa rīcību aizstāv, uzsverot viņa ieguldījumu Izraēlas un Eiropas drošībā, kā arī Ukrainas spēju aizstāvēt sevi. Grenlandes jautājumā viņa domā, ka runa ir par Arktikas drošību, nevis teritoriālām ambīcijām.
Vēlāk otrdienas vakarā intervijā LTV Mieriņa klāstīja, ka jautājumu par atbalsta vēstules parakstīšanu Nobela prēmijas komitejai pirms paraksta uzlikšanas pārrunājusi tikai ar opozīcijas deputāti, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (Nacionālā apvienība), kā arī savas frakcijas – ZZS – iekšienē. Otrdien par paraksta uzlikšanu viņa informējusi arī Ministru prezidenti Eviku Siliņu un Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Mieriņa uzskata, ka paraksta likšana uz atbalsta vēstules ir pamatota, jo "ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris". Šajā jautājumā valsts ārpolitika esot vienota, tāpēc viņa uzskatījusi, ka ir jāatsaucas ASV parlamenta vadītāja lūgumam, un līdzparakstījusi vēstuli Nobela komitejai. Viedokļu saskaņošanu ar stratēģiskajiem partneriem Eiropā Mieriņa nepieminēja. Mieriņa nesniedza tiešu atbildi, kā vērtē Trampa retoriku iegūt kontroli Dānijas autonomajā teritorijā Grenlandē un vai tos var novērtēt kā miera centienus, vien uzstājot, ka Tramps domājot par drošību.
Ārvalstu mediji iepriekš ziņojuši arī, ka Tramps nesenā vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem demonstrējis aizvainojumu par nesaņemto Miera prēmiju. Tramps vēstulē rakstījis, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt "tikai par mieru". Rakstiskā komentārā ziņu aģentūrai AFP Stēre uzsvēris, ka Nobela Miera prēmiju nepiešķir Norvēģijas valdība.
Kā vakar ziņo LETA, ministru prezidente E. Siliņa respektējot Saeimas priekšsēdētājas D. Mieriņas personīgo lēmumu parakstīt vēstuli Nobela prēmijas komitejai. Arī Valsts prezidents E. Rinkēvičs respektējot šo Mieriņas personisko nostāju. Prezidents šo jautājumu publiski plašāk nekomentēšot, taču plānojot to pārrunāt klātienē piektdien, 23. janvārī, Rīgas pilī "lielā ārpolitikas piecinieka" formātā, kurā piedalīsies arī Mieriņa.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu