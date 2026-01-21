Centrālajā ielā Ogrē pirmdien uz laiku tika bloķēta satiksme Daugavpils virzienā pēc kravas automašīnas un vieglā auto sadursmes. Notikuma vietā vienā braukšanas joslā atradās kravas auto, bet nedaudz tālāk — stipri bojāta vieglā automašīna, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījuma brīdī luksofors neesot darbojies, tādēļ, iespējams, kāds no vadītājiem nav ievērojis ceļa zīmes.
Satiksme tika ierobežota arī Lielvārdes virzienā, kur darbu uzsāka operatīvie dienesti — policija un ugunsdzēsēji. Abiem transportlīdzekļiem bija bojātas priekšdaļas, bet vieglā automašīna pēc sadursmes tika pamatīgi deformēta.
Trieciena rezultātā vieglās automašīnas vadītājs palika iespiests salonā, tādēļ notikuma vietā tika piesaistīti glābēji. Viņiem izdevās cietušo atbrīvot un nodot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Vīrietis nogādāts ārstniecības iestādē, un viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā apmierinošs.
Negadījuma apstākļus turpina skaidrot policija, savukārt satiksme notikuma vietā pēc operatīvo darbu pabeigšanas tika atjaunota.
Plašāk skatieties 19. janvāra "Degpunktā" sižetā.
