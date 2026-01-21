Mediju grupa "TV3 Group" arī turpmāk savos kanālos neinformēs skatītājus par to sportistu startiem, kuri nāk no agresorvalstīm un olimpiskajās spēlēs piedalās neitrālā statusā, pavēstīja platformas "Go3" sporta programmu direktors Toms Circenis.
Viņš norādīja, ka šāda pieeja ir apzināts redakcionāls lēmums — jau kopš kara sākuma medijs ieņēmis stingru nostāju pret Krievijas agresiju un uzskata, ka neitrālo sportistu neizcelšana ir godīga attieksme pret auditoriju.
To apliecināja arī prakse pagājušajā nedēļā notikušajā Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, kad
kanāls TV6 Krievijas sportistu startu laikā ēterā rādīja reklāmas.
Circenis skaidroja, ka sākotnēji pat apsvērta iespēja sacensības vispār nepārraidīt, tomēr no tā atteicās, jo tas būtu negatīvi ietekmējis Latvijas kamaniņu braucējus — olimpiskajā gadā viņiem nav citas iespējas kā sacensties arī ar sportistiem no agresorvalstīm.
Pēc Circena teiktā, "TV3 Group" galvenā prioritāte ir Latvijas sportistu sniegums, kas arī ir skatītāju galvenā interese. Tieši tādēļ agresorvalstu sportistu startu brīži tiek mērķtiecīgi izmantoti reklāmas pauzēm, un tas nav tehnisks pārraides traucējums.
Tādu pašu redakcionālo pieeju "TV3 Group" plāno ievērot arī 2026. gada ziemas olimpisko spēļu laikā — gan ziņu rubrikās, gan dažādu sporta veidu atspoguļojumā, neaprobežojoties tikai ar kamaniņu sportu.
Pērn septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas Izpildkomiteja nolēma atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
Latvijas Olimpiskā komiteja šim lēmumam nepiekrīt, uzskatot, ka
ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalība starptautiskajās sacensībās šobrīd ir pāragra un neatbilstoši olimpisko spēļu būtībai.
Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu iespējas startēt kvalifikācijas sacensībās un citos starptautiskos turnīros, LOK ir izstrādājusi vadlīnijas saskarsmei ar šiem sportistiem gan atlētiem, gan delegācijas pārstāvjiem.
