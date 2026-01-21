SIA "Bauskas slimnīca" pēc saņemto pacientu sūdzību izvērtēšanas konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumu atbrīvot no amata ārsti, kura iepriekš bija atstādināta no darba. To apstiprināja ārstniecības iestādē.
Slimnīcā norāda, ka izvērtēšanas gaitā analizētas vairākas pacientu sūdzības, kā arī ārstniecības procesa organizācija kopumā. Tika secināts, ka darbiniece pieļāvusi pārkāpumus gan saziņā ar pacientiem, gan ārstniecības procesa nodrošināšanā. Pamatojoties uz šiem secinājumiem, no šodienas ar ārsti pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.
Vienlaikus slimnīca sākusi virkni pasākumu, lai uzlabotu ārstniecības kvalitāti, pacientu drošību un profesionālo komunikāciju. Tostarp veikti padziļināti iekšējie auditi, sakārtoti ārstniecības procesi un dokumentācijas standarti, kā arī
uzsākta darbinieku individuāla profesionālo prasmju izvērtēšana un pilnveide.
Īpaša uzmanība pievērsta arī komunikācijas un emocionālās inteliģences stiprināšanai, kā arī kvalitātes uzlabošanas mehānismu ieviešanai. Izstrādāts arī ilgtermiņa plāns pastāvīgiem uzlabojumiem.
Slimnīca uzsver, ka normatīvie akti un personas datu aizsardzības prasības liedz sniegt detalizētāku informāciju par konkrētajiem pārkāpumiem, izvērtēšanas gaitu vai atsevišķām ārstēšanas epizodēm.
Tāpat norādīts, ka situāciju savas kompetences ietvaros izvērtē arī Veselības inspekcija, savukārt slimnīca paralēli veikusi iekšējo pārbaudi. Šie procesi ir neatkarīgi, un inspekcijas pārbaude neierobežo slimnīcas tiesības Darba likumā noteiktajā kārtībā lemt par darba attiecību turpināšanu vai izbeigšanu. Papildu komentārus ārstniecības iestāde nesniedz.
Jau iepriekš vēstīts, ka pēc vairāku sūdzību saņemšanas īsā laika posmā saistībā ar pacientu nāves gadījumiem Bauskas slimnīcā, ārstniecības iestāde uz laiku atstādinājusi vienu no ārstēm un sākusi viņas darba izvērtēšanu.
Slimnīca informēja, ka iepriekš ar šo darbinieci jau notikušas pārrunas un izteikts brīdinājums, aicinot uzlabot profesionālo saskarsmi, taču būtiskas izmaiņas nav sekojušas.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
