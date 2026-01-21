Jaunākajā Go3 raidījuma "Šovs pēc šova 2" epizodē dalībniekiem priekšā īpaši pikants pārbaudījums. Pēc trakulīgās iepriekšējās dienas ballītes viņiem peldkostīmos nāksies doties eļļas cīņās. Ringā tiksies Agnija un Liene, Laura un Aleksandra, Marselino un Mārtiņš un citas interesantas dalībnieku kombinācijas. Kādam no pāriem arī nāksies stāties pretī savam partnerim. Uzvarēs mīlestība vai vēlme izcīnīt uzvaru komandai?
Beidzot visi "Šovs pēc šova 2" dalībnieki ir atguvuši koferus, tāpēc "šmucēšanās" vairs nebūs problēma — raidījuma vadītājs Kozmens ir sagatavojis īpašu uzdevumu. Dalībnieki tiks sadalīti divās komandās, un viņiem nāksies savstarpēji cīnīties ieziestiem ar eļļu. Uzdevums nav viegls — zāle un eļļa veicina slīdi un daži no dalībniekiem, iespējams, vēl nav "atgājuši" no vakardienas ballītes, kamēr citi turpina svinēt.
Dalībnieki sacentīsies savā starpā, lai tiktu pie vērtīgajiem punktiem un tuvotos galvenajam mērķim — ceļojumam uz Šrilanku. Punktus iegūs tā komanda, kurai izdosies izcīnīt visvairāk uzvaru. Cīņa būs skarba: dalībnieks triumfē, ja spēj izstumt pretinieku no laukuma vai noguldīt viņu uz lāpstiņām. Taču ir arī stingrs noteikums — ja kāds iesit pretiniekam, sitiena autors automātiski zaudē.
Uz laukuma cits pret citu cīnīsies: Marselino/Mārtiņš, Aleksandra/Laura, Doloresa/Evelīna, Artis/Juris, Liene/Agnija, Madars/Raivo.
Finālā komandu dalībnieki izvēlējās pārstāvi, kas noteiks, kura komanda iegūs uzvaru. Viena komanda izvēlējās spēcīgāko un prasmīgāko cīkstoni — Juri, kamēr otra izvēlējās viltīgāku risinājumu, sūtot uz laukuma viņa sievu — Lieni. Kurš uzvarēs lielajā cīņā — šarms vai spēks?
Skaties "Šovs pēc šova 2" katru trešdienu Go3 televīzijā. Raidījuma papildsērijas "Šovs pēc šova 2. Pāri pret brīvajiem" ir pieejamas katru ceturtdienu.
