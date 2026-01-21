Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, lai palīdzētu noskaidrot bezvēsts prombūtnē esošā 2003. gadā dzimušā Kristiana Konstantīna Netļa atrašanās vietu.
Jaunietis 21. janvārī plkst. 6.36 Rīgas centrā iekāpa 24. maršruta autobusā, taču līdz dzīvesvietai nav nokļuvis un kopš tā laika par sevi nav devis ziņas.
Pazīmes: augums ap 186 cm, vidējas miesas būves, tumši, viļņaini mati. Iespējams, bija tērpies melnā jakā, melnās biksēs, melnā cepurē un melnos zābakos. Līdzi — melna mugursoma un lielas baltas mūzikas austiņas.
Ikvienu, kuram ir informācija par jaunieša iespējamo atrašanās vietu, lūdz nekavējoties zvanīt pa tālruni 112.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu