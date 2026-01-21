Aizvadītajā nedēļā Daugavpils pašvaldības policija novērsusi bīstamu situāciju, kad kāds vīrietis, ignorējot spēkā esošo aizliegumu atrasties uz ūdenstilpju ledus, alkohola reibumā devās pāri Daugavai. Par notikušo informēja pilsētas pašvaldībā.
Sestdien videonovērošanas posteņa darbinieki pamanīja vīrieti pārvietojamies pa upes ledu un nekavējoties norīkoja uz notikuma vietu policijas ekipāžu.
Lai gan likumsargi pieprasīja nekavējoties nokāpt no ledus, persona prasību neievēroja un turpināja ceļu, pakļaujot riskam savu dzīvību. Lai nepieļautu nelaimi, pašvaldības policisti devās uz pretējo krastu, kur vīrieti aizturēja.
Pašvaldībā norāda, ka brīdī, kad persona tika nogādāta krastā, ledus ielūza, tomēr incidents noslēdzās bez nopietnām sekām — vīrietis vien samērcēja kājas.
1992. gadā dzimušais vīrietis skaidroja, ka devies pastaigā un tās laikā lietojis alkoholu. Izvērtējot apstākļus, viņš saukts pie administratīvās atbildības gan par atrašanos uz aizliegtā ledus, gan par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Policija pieņēma lēmumu vīrieti nogādāt dzīvesvietā un nodot radinieku uzraudzībā.
Aptauja
Vai savā novadā/pilsētā jums pēdējā gada laikā ir bijušas darīšanas ar pašvaldības policiju?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu