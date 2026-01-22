Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) rosinātos grozījumus Valsts kontroles likumā un Saeimas kārtības rullī, ar kuriem bija iecerēts dot Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīzijas parlamentā.
LPV norādījusi, ka pašlaik Saeimas finanšu un saimnieciskās darbības uzraudzību nodrošina Publisko izdevumu un revīzijas komisija — pastāvīga parlamenta komisija, kas izvērtē budžeta izpildi, grāmatvedību, kā arī izdevumu lietderību un atbilstību likumam, sniedzot ieteikumus konstatēto nepilnību novēršanai.
Tomēr partijas ieskatā šāda kontrole pēc būtības ir politiska un administratīva, nevis profesionāla finanšu revīzija atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tāpēc tā nevar aizstāt neatkarīgu ārējo auditu.
LPV uzskata, ka Saeimas budžetam nevajadzētu būt izņēmumam no Valsts kontroles pārraudzības, un revīzijas iestādei būtu jābūt tiesībām pārbaudīt parlamenta tēriņus tāpat kā valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisku institūciju līdzekļu izlietojumu Latvijā.
Partija arī noraida argumentu, ka Valsts kontroles veikta Saeimas finanšu revīzija pārkāptu varas dalīšanas principu, uzsverot, ka šis princips neaizliedz savstarpēju institūciju kontroli.
LPV anotācijā skaidrots, ka varas dalīšana paredz līdzsvaru un savstarpēju uzraudzību, un Valsts kontroles finanšu revīzijas šo sistēmu tikai stiprinātu. Politiskā spēka ieskatā šāda revīzija neiejauktos parlamenta politiskajos lēmumos vai likumdošanas brīvībā, bet gan vērtētu, vai Saeimas līdzekļi izmantoti pamatoti un taupīgi, uzsverot, ka publiskie līdzekļi nav parlamenta iekšēja lieta, bet gan nodokļu maksātāju nauda.
