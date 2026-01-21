Pēc šķiršanās no uzņēmēja Oļega Fiļa Kristīnei Jeļinskai tomēr nāksies atstāt darbu Nurmuižas pilī. To apstiprinājis pats Fiļs, norādot, ka jau uzsākta jaunas pils vadītājas meklēšana, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Lai gan pēc attiecību izjukšanas Jeļinska intervijās paudusi vēlmi arī turpmāk strādāt Nurmuižā, Oļegs Fiļs pieņēmis citu lēmumu. Viņš uzskata, ka, ņemot vērā jaunās dzīves apstākļus, darba attiecību izbeigšana būtu loģiska un atbilstoša abām pusēm.
Kristīne Jeļinska šo lēmumu uztvērusi sāpīgi, uzsverot, ka Nurmuižas attīstībā ieguldījusi lielu darbu, visu veidojot faktiski no nulles — sākot ar zīmola vizuālo identitāti un saziņas kanāliem, beidzot ar komandas izveidi un klientu piesaisti.
Tikmēr neoficiālās sarunās izskan minējumi, ka tik stingrs lēmums pieņemts pēc tam, kad Jeļinskas dzīvē parādījies jauns vīrietis. Lai arī pērnā gada nogalē viņa šīs runas noliedza, tagad žurnālam atzinusi, ka jau kādu laiku ir jaunās attiecībās. To apliecina arī sociālajos tīklos publicētas fotogrāfijas, kurās Jeļinska redzama sadevusies rokās ar līdz šim nezināmu vīrieti.
Jau iepriekš vēstīts, ka Kristīne Jeļinska pēc septiņus gadus ilgām attiecībām nolēma šķirties no Oļega Fiļa, skaidrojot, ka partneris nav piepildījis viņas cerības un gaidas.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
