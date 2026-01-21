Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis kāds gadījums vienā no Jelgavas skolām, kur pirmklasniece vairākkārt cietusi no vecāka skolēna vardarbības. Vecāki publiski dalījušies pieredzē, brīdinot citus par nepieciešamību šādās situācijās rīkoties nekavējoties un iesaistīt atbildīgās iestādes, vēsta 360TV Ziņas.
Kā stāsta meitenes tēvs Ojārs, pirmajā incidentā trešklasnieks meitenei iesitis pa kāju, un vēlāk mediķi konstatējuši kaula lūzumu. Skola pēc notikušā noskaidrojusi vainīgo un informējusi viņa vecākus, taču ar to situācija neesot beigusies. Pēc kāda laika zēns meitenei uzbrucis atkārtoti, iesitis pa muguru un publiski viņu aizvainojis. Vecāki atzīst, ka tagad nožēlo – policija un mediķi netika iesaistīti jau pirmajā reizē, lai gan vēlāk izrādījies, ka šis skolēns agresīvi izturas arī pret citiem jaunākiem bērniem.
Ojārs uzsver, ka šī pieredze viņam bijusi sāpīga mācība. Viņš atklāti aicina citus vecākus sargāt savus bērnus un nopietni uztvert jebkādas pazīmes par vardarbību skolā.
“Pirmajā reizē mēs ļoti nožēlojam, ka netika izsaukta policija. Tā bija mūsu kļūda. Ja bērns stāsta par vardarbību vai nāk no skolas nomākts, vecākiem noteikti ir jānoskaidro, kas noticis,” saka pirmklasnieces tēvs, uzsverot, ka šādas situācijas nedrīkst atstāt bez reakcijas.
Bērnu aizsardzības centrā norāda, ka vienaudžu savstarpēja vardarbība skolās nav reta parādība. Pērn centrā reģistrēti ap 100 šādiem gadījumiem, un lielākoties tie saistīti ar konfliktiem par varu klasē, grūstīšanos, apsaukāšanos vai kautiņiem. Vienlaikus speciālisti uzsver, ka katrs gadījums jāvērtē individuāli.
Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Valentīna Gorbunova skaidro, ka ne katrs konflikts automātiski nozīmē vēršanos policijā. Viņas ieskatā skolai ir pienākums fiksēt ikdienišķus strīdus un strādāt ar tiem, taču smagos gadījumos rīcībai jābūt citādai.
“Ja vecāks bērns sit mazāku un rezultātā ir, piemēram, lauzta kāja, neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana ir obligāta,” uzsver Gorbunova, piebilstot, ka arī skolas medmāsai šādās situācijās ir būtiska loma.
Speciālisti vienlaikus atgādina – ja bērns regulāri pārnāk mājās ar redzamām traumām vai zilumiem, vecākiem ieteicams tās fiksēt, piemēram, vēršoties pie ģimenes ārsta. Tas palīdz gan bērna aizsardzībā, gan situācijas izvērtēšanā, ja konflikts skolā pāraug nopietnā vardarbībā.
