Šogad darbu pārtrauks "Universal Music Estonia" birojs Igaunijā, kas pēc "Warner Music" un "Sony Music" pārstāvniecību slēgšanas bija pēdējais no trim lielajiem ierakstu kompāniju birojiem valstī.
"Universal Music Estonia" (agrāk — "Universal Music Baltic") darbojas kā daļa no pasaulē lielākās ierakstu kompānijas "Universal Music Group" un nodrošina ar "Universal" līgumu saistīto mākslinieku mūzikas izplatīšanu, licencēšanu, mārketingu, kā arī fizisko un digitālo pārdošanu reģionā.
Pirmā vietējā grupa, kas 2008. gadā uzsāka sadarbību ar "Universal Music" biroju Igaunijā, bija "Roovel Oobik".
18 gadu laikā ar kompānijas Igaunijas nodaļu sadarbojās arī Tanels Padars un The Sun, Metsatoll, Malcolm Lincoln, Elīna Borna, Jüri Pootsmann, Metsakutsu, Maian, Üdo Sepp, Miljardid, kā arī Alika un citi izpildītāji.
Šobrīd sadarbību ar "Universal Music" Igaunijā turpina tādi mākslinieki kā Villemdrillem, Clicherik & Max, Clicherik un 5miinust.
Piektdien "Universal Music Estonia" laidīs klajā jaunu repera "Clicherik" dziesmu "Ouna sees". Mūziķa mini albums būs pēdējais ieraksts, kas iznāks "Universal Music" biroja Igaunijā paspārnē.
Jau 2024. gada pavasarī Igaunijā tika slēgts "Warner Music" birojs, bet tajā pašā gadā sadarbību ar vietējiem māksliniekiem izbeidza arī "Sony Music" pārstāvniecība.
