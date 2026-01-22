Aktrise Regīna Devīte savu dzimšanas dienu nolēma uzmundrināt sevi ar kādu sevišķu pirkumu. Lai gan sākotnēji gribējies ko vērienīgāku, viņa laikus sevi piebremzējusi un izvēlējusies pieticīgāku, bet aizvien sirdij tuvu dāvanu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Tautā iemīļotā aktrise atzīst, ka patiesu prieku par gadiem jutusi vien līdz aptuveni 30 gadu vecumam. Vēlāk dzimšanas dienas skaitlis vairs nav bijis galvenais — daudz svarīgāk ir apziņa, ka garš mūžs pats par sevi ir vērtība. Nupat Devīte nosvinējusi savu 70. jubileju, un šo dzīves posmu viņa uztver mierīgi un apzināti.
Ikdienā Regīna vislielāko prieku rod ziedos un grāmatās, ar kurām sevi mēdz palutināt arī bez īpaša iemesla. Jubilejas reizē viņa sev uzdāvinājusi Jura Rubeņa jaunāko grāmatu "Uguns pavedieni", kas devusi gan lasīšanas prieku, gan atklāsmes par cilvēkiem un stāstiem, par kuriem iepriekš nav zinājusi. Gribējies iegādāties vēl vairākas grāmatas, taču, ielūkojoties bankas kontā, nācies apstāties un izvērtēt tēriņus — no nepārdomātas iepirkšanās Devīte cenšas izvairīties.
Aktrise grāmatas dēvē par savas dvēseles neatņemamu sastāvdaļu, un to viņas mājās jau ir tik daudz, ka par to var pasmaidīt.
"Beigās būs pašai jāiet dzīvot teltī uz ielas,"
viņa joko, runājot par pārpildītajiem grāmatu plauktiem.
Ne mazāk svarīgi Regīnas dzīvē ir ziedi. Viņa stāsta, ka nesen atradusi savus īpašos favorītus — alstromērijas jeb inku lilijas. Decembra beigās iegādātais pušķis, pateicoties rūpīgai kopšanai, vāzē saglabājies svaigs jau 20 dienas, kas pašai šķiet gandrīz neticams sasniegums.
