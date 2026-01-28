Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis aicina palīdzēt atrast bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Emīlu Broku. Jaunietis 27. janvārī ap pulksten 13 izgāja no mācību iestādes Jēkabpilī, Jaunā ielā, un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nav zināma.
Emīla Broka pazīmes — augums aptuveni 175 centimetri, īsi, tumši mati. Pazūšanas brīdī viņš bija ģērbies melnā virsjakā, gaišās sporta biksēs, kājās melni apavi, galvā melna cepure, līdzi — melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par Emīla Broka iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot uz tālruņa numuru 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu