Ukrainas galvaspilsētā bez elektroapgādes palikuši 710 000 klientu, paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.
"Kijivā bez elektrības tagad ir 710 000 patērētāju. Mēs saprotam, ka ir nogurdinoši dzīvot bez skaidra grafika. Tuvākais speciālistu uzdevums ir panākt prognozētos grafikus," savā "Telegram" kanālā paziņoja Šmihaļs.
Ministrs norādīja, ka Kijivā energosistēma bojāta nevienmērīgi, tāpēc pirmajās nedēļās, kamēr notiek atjaunošanas darbi, elektroenerģijas piegādes grafiki dažādos energosistēmas mezglos var atšķirties. Tas būs atkarīgs no konkrētā rajona tīklu jaudas.
Pēdējās nedēļās Krievija veic masveida triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem. Vissmagāk apšaudīta Kijiva, kur daudzas dzīvojamās ēkas ir palikušas bez elektrības un apkures.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 236 570
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 236 570 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 690 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 609 tankus, 23 958 bruņutransportierus, 36 713 lielgabalus un mīnmetējus, 1629 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1286 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 117 724 bezpilota lidaparātus, 4205 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 76 102 automobiļus un autocisternas, kā arī 4053 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
