Mūziķe Linda Leen nodod klausītājiem pirmo daļu no šogad gaidāmās minialbumu triloģijas "WAVES" un aicina uz pirmatskaņojuma koncertiem pirmajā vilnī — 1. februārī mākslas telpā "Zuzeum" un 14. februārī, Valentīna dienā, Vidzemes koncertzālē "Cēsis".
Pirmajā minialbumā no gaidāmās triloģijas sērijas ar nosaukumu "WAVES I / III" iekļauta klausītājiem jau labi zināmā dziesma "Magnētiskā vētra", decembrī izdotais singls "Total Affection", kā arī četras līdz šim nedzirdētas kompozīcijas.
Linda Leen stāsta: "Ar mani, mums un pasauli šajos gados ir noticis tik daudz, un, nonākot līdz ieraksta formēšanai, apjautu, ka jaunais muzikālais un poētiskais materiāls sajūtu un žanru ziņā aptver ļoti plašu spektru, tāpēc veidosim trīs dažādus manu autordziesmu minialbumus jeb stāstu nodaļas, kuras var "dzīvot" un tikt klausītas katra atsevišķi, bet kopumā veido vienu autobiogrāfisku, muzikālu romānu.
Pirmā — akustiskākā no nodaļām — vairāk vēršas iekšup, ar jautājumiem, ilgām,
kādu "eskeipisma" devu. Otrā — uz vasaras pusi — spēlēsies ar viegluma, eiforijas un soul mūzikas notīm, bet noslēdzošais — rudens izdevums — būs pildīts ar man, iespējams, līdz šim raksturīgo sātīgi ekspresīvo un vienlaikus juteklisko skanējumu."
WAVES pirmā daļa radīta un ierakstīta kopā ar mūziķiem Miķeli Putniņu (ģitāra), Kristianu Priekuli (bass, kontrabass) un Rūdolfu Dankfeldu (bungas, perkusijas) studijā Alejas, Cēsīs, bet skaņas dizainu mūzikas un vārdu autore Linda Leen veidojusi sadarbībā ar producentu Kristoferu Herisu (Kristofer Harris) studijā Mārgeitā, Lielbritānijā.
Katrs no albuma viļņiem tiks svinēts ar atšķirīgiem albuma pirmatskaņojuma koncertiem. Linda Leen aicina atklāt mīlestības mēnesi un jaunās skaņas melanholiskas eiforijas piesātinātos vakaros kopā ar mūziķiem Miķeli Putniņu (ģitāra), Rihardu Lībieti (ģitāra), Krišjāni Bremšu (sitaminstrumenti) un Kristianu Priekuli (bass).
Koncertos pirmo reizi izskanēs triloģijas WAVES pirmā viļņa mūzika, kā arī jau iemīļotas mūziķes autordziesmas — 1. februārī plkst. 15.00 un 18.00 mākslas centrā "Zuzeum", un 14. februārī plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē "Cēsis".
