Grupa "Citi zēni" apvienojušies ar tādiem reperiem kā Tambura pesto (Edgars Bāliņš), Latgalīšu repu, Reiku un Mauku senci kopīgā supergrupā un dziesmā "Novadu cīņas".
"Muzikālās bankas" finālā debitēja negaidīts jaunums Latvijas mūzikā — dziesma, kurā piedalījušies pieci mākslinieki no dažādiem Latvijas nostūriem, lai kopīgi noskaidrotu, kurš galu galā ir mūsu valsts "labākais" novads. Tambura pesto jeb Edgars Bāliņš pārstāvēja Zemgali:
"Liels prieks dziesmā pārstāvēt savu novadu, kurš, protams, ir galvastiesu pārāks par pārējiem un allaž bijis kā līderis un vecākais brālis. Līdzīgi jutos arī, uzstājoties ar šiem — ne tik talantīgajiem māksliniekiem —, kas pārstāvēja savus novadus. Par jautrību šajā kompānijā gan nevaru sūdzēties, bet ticu, ka arī bērnudārzos nav garlaicīgi!"
Atbildi parādā nepaliek arī Latgalīšu reps:
"Lai arī ko teiktu čiuļi, bez čangaļu kultūras un vēstures nebūtu Latvijas, un ar to būtu jāsamierinās arī pārējiem novadiem. Bruoļi i muosys — mēs asom kūpā!"
Bez galotnēm, tomēr ar savu komentāru uz skatuves kāpa arī kurzemnieks Mauku sencis:
"Lai gan uzskatu, ka Kurzeme izvazāja pārējos novadus, ārprātīgi priecājos par iespēju sanākt kopā un vienoties patīkami muzikālā piedzīvojumā. Paldies!"
Reiks dziesmā pārstāv Rīgu. Lai gan tehniski to nevarētu saukt par novadu, tomēr autoriem šķita, ka nepieminēt vietu, kur dzīvo teju lielākā Latvijas daļa, būtu nepareizi:
"Superīgs muzikāls ceļojums! Tāda sajūta, ka visi esam tie paši zēni, tikai katrs no sava novada. Pirmatskaņojuma process bija ļoti jautrs — visi pozitīvi un gaiši cilvēki!"
"Dziesma "Novadu cīņas" savā veidā ir supergrupa, kuras mūžs būs vienas kompozīcijas garumā," kopdarbu apraksta grupas "Citi zēni" dalībnieks un vidzemnieks Jānis Pētersons.
"Lai gan šī ir visilgāk — vairāk nekā divus gadus — tapusī dziesma mūsu ansambļa vēsturē, vienmēr bija skaidrs, ka "Novadu cīņām" jāatrod pareizais laiks un platforma. Tādēļ paldies "Muzikālās bankas" komandai par uzticību."
Mūzikas autori — Toms Jēkabs Kagainis, Armands Varslavāns (Varslaff), Roberts Memmēns (Robert Ox), Jānis Jāčmenkins (JJ Lush).
Producējuši — Toms Jēkabs Kagainis, Armands Varslavāns (Varslaff), Roberts Memmēns (Robert Ox), Jānis Jāčmenkins (JJ Lush) un Rūdolfs Budze (DJ Rudd).
Miksējis un māsterējis — Marks Rēpelis.
Teksta autori — Dagnis Roziņš, Jānis Pētersons, Reiks (Arvis Šķirus), Latgalīšu reps (Ivo Grigalis un Didzis Kozlovs), Tambura pesto (Edgars Bāliņš) un Mauku sencis (Valters Grīnfogels).
Singla izdošanu nodrošina "Forte Production".
Grupa "Citi zēni" ir sešu cilvēku muzikāla apvienība, kuras mūziku var raksturot kā vispirms sakratītu un pēc tam atvērtu svaiga tonika bundžiņu. Grupas sastāvā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls, saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis Ozols (ģitāra), Toms Kursītis (bass) un Toms Kagainis (bungas).
Mauku sencis ir viens no aktīvākajiem jaunās hiphopa paaudzes pārstāvjiem — repera Oda alter ego. Viņa un Grandmāstera neona projekts "Goda vārds" sākās kā joks mūzikas vietnē "SoundCloud", kam klausītāji pieprasīja turpinājumu.
Tambura pesto ir Edgara Bāliņa skatuves vārds. Tas izmantots gan grupas "Singapūras satīns" daiļradē, gan arī solo projektos.
Didzis Kozlovs un Ivo Grigalis no Ludzas jau gandrīz desmit gadus darbojas repa duetā "Latgalīšu reps". Viņi ir sava novada patrioti un savu mūziku izpilda tikai latgaliešu valodā. Duets izdevis hitus "Žārei gaļi" un "Pazust Latgalē".
Reiks ir arī viens no dueta "Olas" dalībniekiem. Viņš sāka repot 12 gadu vecumā un patlaban ir viens no Latvijas hiphopa un popkultūras zināmākajiem māksliniekiem. Reiks izdevis divus studijas albumus — "Ir visur" (2018) un "Vecās dziesmas" (2021), kuros iekļautas dziesmas "Tava sirds" un "Par Latviju".
