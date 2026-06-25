Lai kliedinātu mītus, aizspriedumus un maldīgos priekšstatus par vēja enerģijas izmantošanu un tās ietekmi, Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) ir izveidojusi interaktīvu izstādi "Mans vēja ceļojums", kas bērniem, jauniešiem un ģimenēm aizraujošā veidā ļauj izzināt vēja pasauli, enerģijas ražošanu un ar nozari saistītās profesijas.
"Izstāde veidota tā, lai ar interaktīviem un informatīviem eksponātiem raisītu emocijas un zinātkāri. Bērniem īpaši patīk eksponāts "Vēja pavēlnieks", kurā ar spēles palīdzību var izprast, kā darbojas gaisa plūsmas. Liela interese ir arī par virtuālās realitātes zonu, kurā var "uzkāpt" vēja turbīnā un aplūkot apkārtējo ainavu no vairāku desmitu metru augstuma. Savukārt interaktīvā stendā "Enerģijas ceļojums" var izpētīt vēja enerģijas ceļu no ieguves līdz pat izmantošanai ikdienā, izprast enerģijas ražošanas, uzkrāšanas un pārvades pamatprincipus. Vēja profesiju zonā var iepazīt profesijas, kas saistītas ar enerģētiku, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un infrastruktūras uzturēšanu, darbinieku darba aprīkojumu, aizsarglīdzekļus un darba apģērbu, ko ikdienā izmanto nozares speciālisti," klāsta RTU zinātkāres centra "Futurimo Rīga" vadītāja Madara Baltgaile, informējot, ka izstādē ir daudz informatīvu un vizuālu stendu, kas iepazīstina ar vēja veidošanās procesu, skaidro Boforta skalu, iepazīstina ar interesantiem faktiem par vēju, laikapstākļiem, dabas procesiem, putnu migrāciju, Latvijas rekordiem un vēja enerģiju.
"Izstādes tiešā mērķauditorija ir bērni un ģimenes, izglītības iestāžu klases, taču arī pieaugušie šeit uzzinās ko jaunu. Mūsu mērķis bija radīt vietu, kur var izzināt kopā. Zinātkāres centra "Futurimo Rīga" mērķis ir vairot bērnu un jauniešu izpratni par to, kā darbojas pasaule mums apkārt, un iedrošināt viņus uzdot jautājumus," uzsver M. Baltgaile.
Darbs pie saturiskās koncepcijas izstrādes un izstādes izveides ildzis vairākus mēnešus. Ekspozīcijas realizācijā palīdzējis uzņēmums "Mellis Grupa", bet vizuālo identitāti izstrādājusi Kristiāna Celmiņa.
Izstāde RTU zinātkāres centrā "Futurimo Rīga" būs skatāma veselu gadu – līdz nākamā gada jūnijam. Tās rīkošanā ir iesaistījies Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, kā arī vairāki uzņēmumi: "UTILITAS", "Sunly", "Sima Baltic", "Enercon", "Ignitis", "Novikontas Academy", "Enefit", "BOTC Training" un "AFF WIND". Ekspozīciju līdzfinansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments.
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