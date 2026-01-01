Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā naktī uz ceturtdienu Jaungada svinību laikā izcēlies ugunsgrēks bārā, kurā gājuši bojā vairāki desmiti un ievainoti apmēram 100 cilvēku, pavēstīja policija.
"Vairāki desmiti tiek uzskatīti par bojāgājušiem," sacīts policijas paziņojumā.
Policija norādīja, ka notiek bojāgājušo identificēšana, taču vēl nav skaidrības par precīzu bojāgājušo skaitu.
Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.
Ugunsgrēks izcēlies ap pulksten 1.30 (2.30 pēc Latvijas laika) bārā "Le Constellation".
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija, piebilstot, ka nekas neliecina par to, ka būtu noticis uzbrukums.
Divas sievietes, kas bijušas bārā, pastāstīja Francijas raidorganizācijai BFMTV, ka viņas redzējušas bārmeni, kas uz pleciem nesis bāra darbinieci, kurai rokās bijusi pudelē iesprausta degoša svece, kas aizdedzinājusi koka griestus. Liesmas izplatījušās un griesti iebrukuši.
Šveices mediji pirms tam vēstīja, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījusi bārā notikušā koncerta laikā izmantotā pirotehnika.
Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.
Šveices amatpersonas vēl nav informējušas par bojāgājušo un ievainoto pilsonību, bet Francijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi.
