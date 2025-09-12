ASV Jūtas štatā trešdien tika noslepkavots ievērojamais konservatīvais aktīvists Čārlijs Kērks, kurš bija tuvs republikāņu prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais.
Trīsdesmit vienu gadu vecais Kērks tika nošauts brīdī, kad viņš Jūtas Ielejas Universitātē piedalījās pasākumā, kas bija pulcējis vairākus tūkstošus apmeklētāju. Labējā spārnā iecienītā aktīvista slepkavība atgādina par ASV augošo politisko polarizāciju un vardarbību, kurai pretlīdzekļus nebūs viegli atrast.
Slepkava nav notverts
Viesošanās Jūtas Ielejas Universitātē, kas atrodas Oremas pilsētā, vērtējama kā tipisks Kērka pasākums. Tajos viņš iestājas par konservatīvo skatpunktu un diskutē ar ideoloģiskajiem pretiniekiem. Uz pasākumu bija pulcējušies aptuveni 3000 apmeklētāju, pēc apšaudes pavēstīja policija. Lai arī Kērks atradies apsardzes norobežotā teritorijā, tālāk pārvietošanās esot bijusi diezgan brīva. Šāviens atskanēja drīz pēc tam, kad konservatīvais aktīvists bija sācis atbildēt uz jautājumu par ASV bieži notiekošajām masu apšaudēm un transpersonu saistību ar tām. Policijas sniegtā informācija liecina, ka šāviens uz Kērku, kurš tika ievainots kaklā, izdarīts no aptuveni 200 metru attālumā esošās ēkas jumta. Pēc apšaudes policija uz brīdi aizturēja divus cilvēkus, kuri drīz vien tika atbrīvoti, jo ar slepkavību neesot saistīti. Šāvēja pazušanu sekmēja pēc Kērka sašaušanas izcēlusies panika un haoss, un nozieguma pastrādātāja meklēšana turpinājās arī ceturtdien. Varasiestādes tomēr atradušas nozieguma pastrādāšanā izmantoto šauteni. Tiek uzskatīts, ka šāvējs darbojies vienatnē. Eksperti tikmēr norāda, ka katra stunda, ko šāvējs pavada brīvībā, samazina iespējas viņu notvert.
"Ar katru stundu, kas paiet, slepkava nokļūst tikai tālāk, iegūstot labākas iespējas gūt patvērumu, atbalstu un, protams, ceļot,"
intervijā telekanālam CNN norādīja bijušais Federālā izmeklēšanas biroja vadītāja vietnieks Endrū Makeibs.
Vaino "kreisos radikāļus"
Prezidents Tramps, reaģējot uz sava uzticamā atbalstītāja nāvi, trešdien mēģināja saistīt Kērka, kurš "iedvesmojis miljonus", slepkavību ar citām pēdējā laikā notikušām slepkavībām vai to mēģinājumiem. Tostarp Tramps atgādināja par pagājušā gada jūlijā Batlerā Pensilvānijas štatā notikušo atentātu pret viņu pašu. Tramps, kurš lielākoties pieminēja republikāņus un konservatīvos, bet ignorēja politiskajā vardarbībā cietušos demokrātus, pauda pārliecību, ka par "terorismu", ko valsts šobrīd piedzīvo, ir vainojama "kreiso radikāļu" retorika. Tramps norādīja, ka amerikāņiem un mediju organizācijām ir jāsaprot, ka "vardarbība un slepkavība ir traģiskas sekas tam, ka tiek demonizēti tie, ar kuriem jūs neesat vienisprātis". Prezidents solīja izstrādāt plānu, kas ļautu cīnīties pret politisko vardarbību. Lai arī gan demokrātu, gan republikāņu politiķi ir nosodījuši Kērka slepkavību, abu politisko nometņu pārstāvjiem varētu būt diezgan grūti vienoties par pareizāko atbildi. Intervijā aģentūrai "Associated Press" Vašingtonā bāzētās Amerikāņu Universitātes publiskās komunikācijas eksperts Kurts Bradoks vērsa uzmanību uz politisko polarizāciju un vardarbības normalizāciju Savienotajās Valstīs. "Abām pusēm ir jāsper soļi, lai pazeminātu temperatūru un darītu zināmu, ka vardarbība nekad nedrīkst tikt uzskatīta par pieņemamu politiskās darbības formu," uzsvēra Bradoks. Bezpeļņas organizācija "Foundation for Individual Rights and Expression" ("Indivīda brīvību un izteiksmes fonds") savos pētījumos noskaidrojusi, ka 34% studentu ASV pilnībā vai daļēji atbalsta vardarbības izmantošanu, lai novērstu sev nepatīkamu runātāju uzstāšanos universitātes teritorijā. Vēl 2021. gadā tā uzskatīja 24% aptaujāto studentu, norādījusi šī organizācija. Uz nepieciešamību augstākās izglītības iestādēs brīvi diskutēt norādījis arī bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs. "Šodien aukstasinīgi tika noslepkavots jauns vīrietis, kurš tobrīd pauda savus politiskos uzskatus," reaģējot uz notikušo, trešdien paziņoja Bušs. "Tas notika koledžas pilsētiņā, kur atklātai pretēju ideju apmaiņai vajadzētu būt svētai," piebilda eksprezidents.
Trampa laikmeta konservatīvais
Čārlija Kērka vārds tiek saistīts ar konservatīvo organizāciju "Turning Point USA", kuras dibināšanā viņš piedalījās astoņpadsmit gadu vecumā. Tā tika veidota ar mērķi stiprināt konservatīvo domu ASV universitātēs, kurās pārsvarā ir liberālās idejas. Pašlaik "Turning Point USA" ASV studentu pilsētiņās esot 850 nodaļas.
Kērks savā darbībā lielā mērā personificēja to kaujiniecisko, populistisko konservatīvismu, kas Trampa laikā pārņēmis ASV Republikāņu partiju,
vērtē "Associated Press". Kērks, kurš bija pārliecināts evaņģēliskais kristietis, izcēlies arī ar pretrunīgi vērtētiem izteikumiem rasu, politikas un dzimumu jautājumos. Kērks bija ietekmīgs Izraēlas atbalstītājs, un pēc viņa nāves Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pavēstīja, ka uzbrukumā zaudēts "Izraēlas draugs". Kērks paudis pārliecību, ka aborti ir uzskatāmi par slepkavību, tāpēc tie būtu jāaizliedz. Viņš arī bija pārliecināts aizstāvis ASV Konstitūcijas otrajam labojumam, kurā runāts par amerikāņu tiesībām turēt īpašumā ieročus. "Domāju, ka, neraugoties uz ik gadu notiekošajiem nāves gadījumiem no šaujamieročiem, ir vērts, lai mums būtu otrais labojums, kas ļautu aizstāvēt citas mūsu Dieva dotās tiesības," 2023. gadā izteicās konservatīvais aktīvists. Pagājušā gada rudenī kampaņas pasākumā ar Trampu Kērks Džordžijā paziņoja, ka demokrāti "iestājas par visu to, ko Dievs ienīst". "Šī ir kristiešu valsts. Es gribētu, lai tas tā paliek," paziņoja Kērks. Tramps ir izcēlis Kērka nopelnus, pirms pagājušā gada prezidenta vēlēšanām piesaistot republikāņu kandidātam tos vēlētājus, kas parasti vēlēšanās nepiedalās. Kērka atbalstītāji norāda, ka, neskatoties uz viņa konfrontējošo retoriku, viņš bija gatavs debatēt ar saviem oponentiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu