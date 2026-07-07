Katru nedēļu svētdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 radio SWH klausāms raidījums "Pietura vecākiem". Raidījuma vadmotīvs ir "Viss par bērnu audzināšanu – no piedzimšanas brīža līdz pusmūža krīzei" – ar domu, ka vecāki ir arī tad, ja bērns ir pusaudža, jaunieša vai pieaugušā vecumā. Tā veidotāji un vadītāji ir "Centrs ZIN" vecāku izglītības treneri Inga Oliņa un Georgs Rubenis, kurš ilgus gadus ir veltījis šo jautājumu pētniecībai, pats darbojas šajā jomā, kā arī ir pazīstamā mācītāja Jura Rubeņa dēls. Sarunā ar Georgu Rubeni par bērnu audzināšanu, vecāku un bērnu audzināšanas metodēm, paša pieredzi bērnu audzināšanā.
Kā radās raidījuma "Pietura vecākiem" ideja?
Georgs Rubenis: Viena no manām darba vietām ir fonds "Plecs", kurā strādājam ar ārpus ģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem un ģimenēm. 2017. gadā mēs sākām Latvijā īstenot vecāku izglītības programmas. Tās palīdzēja izveidot ekspertu komanda no Teksasas Universitātes. Viņu profesoru izveidoto programmu izmantojām darbā ar jauniešiem, kuri gājuši cauri smagām pieredzēm. Piesaistījām viņus, lai palīdzētu izveidot programmu, kas būtu piemērota Latvijas videi. Vēlāk no tā izauga sociālais uzņēmums "Centrs ZIN". Savukārt raidījums "Pietura vecākiem" tapa, uzkrājot šo pieredzi, ko ieguvām darbā ar bērniem un vecākiem. Sapratām, ka viens no mērķiem bija runāt par šīm ar ģimeni saistītām tēmām vieglākā valodā. Kaut kādā mērā ir sajūta, ka sabiedrībā ir ārkārtēji lielas gaidas par to, ko nozīmē būt labiem vecākiem. Bieži vien, kad jaunas ģimenes plāno bērniņu, tad ir daudz jautājumu – vai būšu laba mamma vai labs tētis? Gribējām šajos jautājumos ienest tādu zināmu vieglumu. No vienas puses, vecāku loma ir liela atbildība. No otras puses, tam nevajadzētu būt kaut kam, kas veicina vecākus izdegt vai rada vēlmi dzīvot bez bērniem. Jo ir gaidas, ka jābūt tieši tā, bet, ja tas nenotiek, tad viss ir slikti.
It īpaši mūsdienās ir daudz šāda veida jautājumu, kas apspriesti mediju telpā. Daudz jautājumu, ko labāk darīt un ko nedarīt. Visticamākais, rodas visai liels apjukums.
Pēdējos 3–4 gadus ieskanas tēma, ko virza arī eksperte izdegšanas jomā Marija Ābeltiņa. Par jautājumiem, kas skar darba vidi, ģimenes un darba vides ietekmi, kas veicina arī izdegšanu. Veicam arī dažādas aptaujas sadarbībā ar uzņēmumiem. Ļoti lielai sabiedrības daļai ir raksturīga spēcīga paškritika un maz izteikta labvēlība pret sevi. Bieži vecāki ir kritiski pret sevi, ja nav izdevies izdarīt tā, kā būtu vēlējušies vai kā būtu pareizāk. Teiktu, ka tas nav tikai Latvijas fenomens, bet arī visas Rietumu kultūras fenomens. Grūti būtu nokomentēt, no kurienes tam aug kājas.