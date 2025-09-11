Universitātē ASV Jūtas štatā trešdien tika nošauts ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, konservatīvais influenceris Čārlijs Kērks, paziņoja policija.
Kērka vadītā konservatīvā jaunatnes organizācija "Turning Point USA" apstiprināja, ka Kērks ir sašauts. Vēlāk tika ziņots, ka Kērks nomiris no gūtajiem ievainojumiem.
Incidents notika Jūtas ielejas universitātē (UVU) Oremas pilsētā. Policija sākotnēji paziņoja, ka aizdomās turamais ir aizturēts, bet Oremas pilsētas mērs Deivids Jangs vēlāk pavēstīja, ka aizturētais cilvēks nav aizdomās turētais un šāvējs vēl nav notverts.
Tramps savā platformā "Truth Social" aicināja cilvēkus aizlūgt par Kērku. Kad kļuva zināms par Kērka nāvi, Tramps lika nolaist ASV karogus pusmastā līdz nedēļas beigām.
"Godinot Čārliju Kērku, patiesi dižu amerikāņu patriotu, es lieku nolaist pusmastā visus ASV karogus visā Savienoto Valstu teritorijā līdz plkst.18 svētdienas vakarā," Tramps ierakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
31 gadu vecais Kērks bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kuram bija miljoniem sekotāju sociālajos medijos.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks uzaicināja studentus debatēt ar viņu straujās domu apmaiņās, kas pēc tam cirkulēja tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika uzaicināti progresīvie studenti, kas bija Kērka viedokļu pretinieki.
Vienā no šādiem pasākumiem Kērks trešdien tika sašauts kaklā vardarbības brīdī, kuru ātri nosodīja abas politiskās nometnes.
Tramps pats paziņoja par Kērka nāvi.
"Dižais un pat leģendārais Čārlijs Kērks ir miris. Neviens labāk par Čārliju neizprata ASV jaunatnes sirdi," Tramps rakstīja platformā "Truth Social".
Kad Kērks pērn oktobrī uzrunāja universitātes studentus Nevadā, daži no klausītājiem nosauca viņu par svaiga gaisa malku universitāšu pilsētiņās, kur saskaņā ar labējo politiķu atzinumu dominē liberālā ideoloģija.
