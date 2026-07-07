Dienvidāfrikas pretimigrācijas cīnītāji ir sapinušies "naida meistarībā" – viens no redzamākajiem aktīvistiem paziņojis, ka vietējiem vispār nav jāstrādā, taču vienlaikus potenciālais darbaspēks spiests bēgt no šīs valsts.
Nkosikhona Ndabandaba nācis klajā ar savu priekšlikumu, kā veidot Dienvidāfrikas ekonomikas modeli. Nesenā intervijā, kurā apspriesti valstī aktuālie jautājumi par imigrāciju un darbaspēku, Ndabandaba pauda, ka Dienvidāfrikas pilsoņi būtu pilnībā jāatbrīvo no strādāšanas un jāiekļauj valsts algu sarakstā. Viņaprāt, valsts var atļauties par nekā nedarīšanu maksāt ap 55 000 eiro gadā.
Grib kā Emirātos
“Mums pat nav jāstrādā. Mēs varam panākt, ka šie legālie imigranti ierodas Dienvidāfrikā strādāt mūsu labā, tieši tāpat kā Dubaijā,”
paziņoja Ndabandaba. “Apvienotajos Arābu Emirātos strādā tikai ārzemnieki. Pilsoņi – īpašnieki, vietējie Dubaijas iedzīvotāji – viņi nestrādā. Mēs varam ieviest šādu modeli arī Dienvidāfrikā.”
Ndabandaba ir pazīstams ar vārdu Phakel’umthakathi, ko var tulkot kā “pabaro burvi”. Umthakathi Dienvidāfrikā ir ļoti negatīva, biedējoša pieskaņa – cilvēks, kurš dara ļaunu kopienai.
Ekonomikas eksperti viņa ierosinājumu nosaukuši par pilnīgi populistisku un absurdu. Atšķirībā no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur ārvalstnieki veido gandrīz 88% iedzīvotāju, Dienvidāfrikā imigranti ir tikai aptuveni 4–5% no kopējā iedzīvotāju skaita, kas padara šādu darbaspēka aizvietošanu neiespējamu. Turklāt Emirāti nemaksā naudu saviem pilsoņiem tāpat vien, bet gan nodrošina mērķtiecīgu sociālo atbalstu.
Ārzemnieki bēg no vardarbības
30. jūnijs bija pēdējā diena, kad saskaņā ar pēdējos mēnešos izvērstās naida kustības prasību ārzemniekiem bija jāpamet Dienvidāfrika. Formāli šie aktīvisti sludina vēršanos pret nelegālajiem imigrantiem, taču cieš arī legālie, ir pat piekauti un nogalināts vismaz viens Dienvidāfrikas pilsonis no “nepareizās cilts” – uzbrucēji pamatā ir no zulu tautas.
Starp Dienvidāfriku un Ganu ir izcēlies diplomātisks strīds, jo Keiptaunā nogalināts Ganas pilsonis. Noziedznieki iegājuši frizētavā, kurā viņš strādāja, pieprasījuši naudu un tad viņu nošāvuši. Dienvidāfrikas amatpersonas noliedz saistību ar pretimigrācijas protestiem.
Gana, Malāvija un Nigērija ir starp tām Āfrikas valstīm, kas jau repatriējušas daļu savu pilsoņu, kuri bēg no vardarbības Dienvidāfrikā. Līdz šim valsti pametuši aptuveni 25 000 cilvēku. Policija norādījusi, ka 30. jūnija protesti kopumā noritējuši mierīgi, aptuveni 900 cilvēku ir aizturēti, galvenokārt par imigrācijas noteikumu pārkāpumiem un laupīšanām.
Izlaupa veikalus, vietējie zaudē darbu
Klermontā pie Durbanas noziedznieki pēc demonstrācijām iebruka veikalos un iztukšoja plauktus, nolaupot pārtiku, sadzīves tehniku, būvmateriālus un apģērbu. Mohameds Abduls no Somālijas, kurš šeit dzīvo 11 gadus, stāsta, ka liela grupa otrdien ap pulksten 18 iebruka viņa pārtikas, saimniecības preču un apģērbu veikalā, kliedzot un gānoties zulu valodā.
“Mēs valstī neatrodamies nelegāli, taču viņi vienkārši sāka laupīt. Es biju nobijies un jutos nodots, jo pie mums strādāja 19 cilvēki, bet šodien viņiem vairs nav darba,” saka Abduls. “Vietējā kopiena mani pazīst, un šis ir viens no galvenajiem veikaliem, uz kuru cilvēki paļaujas. Mēs mēdzām ziedot ģimenēm, kurām nekas nepiederēja.”
Dienvidāfrikā ir viens no augstākajiem bezdarba līmeņiem pasaulē – virs 30 procentiem. Kontinenta attīstītākā ekonomika piesaistījusi cilvēkus no nabadzīgākām valstīm, kuri meklē darbu, kas bieži vien ir zemu apmaksāts.
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