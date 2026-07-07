Hosanas pilsētā Etiopijas vidienē iedzīvotāji bijuši spiesti nogalināt simtiem savu suņu pēc tam, kad trīs bērni nomira no trakumsērgas un 80 cilvēki hospitalizēti.
Ar šādu rīkojumu klajā nāca vietējo kopienu vadītāji, par tā nepildīšanu draudot ar apcietinājumu un 50 000 biru (262 eiro) lielu naudas sodu.
Jānogalina bija visi suņi bez izņēmuma, arī tie, kas vakcinēti pret trakumsērgu. Aculiecinieki BBC stāsta, ka daži saimnieki savus suņus pakāra vai nosita, citi lūdza to izdarīt kādam no malas. BBC žurnālisti ir redzējuši fotogrāfijas, kas ir pārāk briesmīgas, lai tās publicētu – tajās redzami koku zaros pakārti suņu ķermeņi. Citā attēlā bija vairāki beigti suņi, kas gulēja laukā ar virvēm ap kaklu.
Kopienu asociācijas, kas izdeva šo pavēli, ir saistītas ar vietējo varu, taču pilsētas mērs Samuēls Šigute suņu slaktiņu nosauca par nelikumīgu un intervijā BBC uzsvēra, ka viņa administrācija šādu rīkojumu nav devusi.
Kāds vietējais iedzīvotājs, kurš nevēlas atklāt savu vārdu, baidoties no atriebības, BBC stāsta, ka viņam pavēlēts nogalināt savu suni, taču viņš nespējis tam saņemties: “Es nolēmu pats viņu nenogalināt, bet gan ļaut viņiem to izdarīt tā, lai es to neredzu. (..) Esmu ļoti bēdīgs par suņa zaudēšanu, kurš pie manis nodzīvoja piecus gadus bija mūsu mājas lepnums.” Šis suns bijis vakcinēts pret trakumsērgu.
Mērs norāda, ka aptuveni 70% no Hosanas 10 000 suņu bija sargi, kas saņēmuši potes pret trakumsērgu. Vietējais veterinārārsts Alāzars Ajele ir dziļi apbēdināts par notikušo: “Mēs lēšam, ka tikai dažu dienu laikā tika nogalināti 400 līdz 450 suņu. Cilvēki vilka suņus ārā un nogalināja viņus šokējošā veidā. Tas ir amorāli un nepieņemami gan no reliģijas, gan kultūras un likuma viedokļa. Videoierakstos redzams, kā saimnieki raud, kamēr viņu suņi tiek nogalināti.”
Vietējā policija un drošības spēki suņu nogalināšanu pārtrauca “vienas dienas laikā”. Tomēr Fevena Melese, kura vada dzīvnieku tiesību aizsardzības organizāciju galvaspilsētā Adisabebā un saņem ziņas no Hosanas, stāsta – lai gan masveida nogalināšana mitējusies, atsevišķas personas joprojām “iet no durvīm līdz durvīm, pieprasot cilvēkiem atbrīvoties no nevakcinētiem suņiem”.
Etiopijā ir nelikumīgi nogalināt dzīvniekus publiskās vietās vai nodarīt tiem ciešanas. Mērs uzdevis policijai izmeklēt šos gadījumus. Tomēr jāņem arī vērā trakumsērgas risks. Cilvēki parasti inficējas no slima dzīvnieka, piemēram, kodiena vai skrāpējuma. Slimība gandrīz vienmēr ir letāla, taču ārstēšana, kas veikta, pirms parādās simptomi, var būt sekmīga. Nevakcinēti suņi šo slimību pārdzīvot nevar, jo dzīvniekiem nav apstiprinātu zāļu un terapijas, tādējādi atliek tikai humāna eitanāzija.
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