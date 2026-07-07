Meksikas dienvidu pilsētiņā Sanpedro Huamelulā atkal noritējušas krāšņas kāzu svinības: mērs kā katru gadu apprecējies ar kaimanu.
Šis rituāls, kura saknes meklējamas vairāk nekā 230 gadu senā tradīcijā, pārstāv Oahakas štata divu pamatiedzīvotāju tautu kultūru – čontalu un huave (Huave) – apvienošanos, un tiek uzskatīts, ka tas nes kopienai labklājību.
Šogad ceremonijā piedalījās mērs Daniels Gutjeress, apņemot par sievu “princesīti” – baltā kāzu kleitā ietērptu kaimanu mātīti, kas pilsētiņā pazīstama ar vārdu Migelana Estela del Mara Zavaleta Ramiresa. Rāpulis tiek izrādīts visā pilsētā, apciemojot mājokļus, kamēr ļaudis dejo svētku mūzikas pavadībā. Visbeidzot Gutjeress nostiprina simbolisko savienību ar ceremoniālu skūpstu, kas apliecina viņa mīlestību un uzticību savai etniskajai grupai.
Kaimans simbolizē huave princesi, Gutjeress pārstāv čontalu karali. Kā vēsta leģenda, abu tautu karaliskā laulība pirms gadsimtiem izbeidza ilgstošu konfliktu, un rituāls turpinās kā miera un vienotības simbols.
Svinības ilgst trīs dienas, un tās pavada mūzika, dejas un koši kultūras priekšnesumi. Rāpuli trīs dažādos tradicionālos tērpos ietērpj sieviete, ko dēvē par krustmāti. Tērpu vidū ir košs reģionālais soku kostīms, daudzkrāsaini svārki un galvas ziedu rotas. Simboliskā ceremonija iezīmē aizbildņa, apustuļa Svētā Pētera Apustuļa svētku kulmināciju – Latīņamerikā tradicionāli savijas senās, pagāniskās tradīcijas ar kristietību.
“Mums tas ir rituāls, kurā mēs lūdzam mātei zemei un mūsu Radītājam bagātību mūsu ražai, zvejai un ikvienam produktam, ko mūsu reģions var piedāvāt,” aģentūrai “Reuters” teic pilsētiņas iedzīvotājs Luiss Manuels Lopess.
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