No trešdienas, 15. oktobra, līdz pavasarim vairs nekur Latvijā nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā (km/h), izņemot Siguldas šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Siguldai, kur darbojas adaptīvā satiksmes vadība ar mainīgas informācijas ceļazīmēm, ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h arī ziemas sezonā, bet, meteoroloģiskajiem un braukšanas apstākļiem pasliktinoties, atļauto ātrumu tur samazinās līdz 90, 80 vai 70 km/h.
Jāņem vērā, ka ziemas periodā braukšanas un meteoroloģiskie apstākļi var mainīties vairākas reizes dienā, tostarp strauji, tādēļ autovadītājiem jāpievērš uzmanība mainīgās informācijas ceļazīmju norādījumiem un tie jāievēro, atgādina LVC.
Tikmēr 32 valsts autoceļu posmos joprojām turpinās būvdarbi. Autovadītāji tiek aicināti nepārkāpt būvlaukumos noteiktos satiksmes ierobežojumus, lai neapdraudētu sevi, citus satiksmes dalībniekus un arī būvniekus.
LVC mājaslapā atrodamajā būvdarbu kartē ir pieejama informācija par visiem aktuālajiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā.
