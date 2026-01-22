2025. gada 6. novembrī 82 gadu vecumā mūžībā devies šefpavāra Mārtiņa Rītiņa brālis Jānis Rītiņš, vēsta izdevums “Kas Jauns”. Žurnāls norāda, ka Jāņa Rītiņa dzīve noslēgusies pēkšņi un negaidīti, viņam esot vientulībā.
Jānis Rītiņš Londonas latviešu sabiedrībā bijis labi zināms un cienīts cilvēks, ilggadējs Londonas latviešu nama saimes loceklis. Viņš dzimis 1943. gada 26. oktobrī Bauskā Genrika Rītiņa un Hermīnes Almas Rītiņas ģimenē.
Dzīves ceļš Jāni Rītiņu aizveda uz Londonu, kur viņš no 1965. līdz 1973. gadam dzīvoja Londonas latviešu namā, bet vēlāk, no 2013. līdz 2021. gadam, tur arī strādāja. Viņa ieguldījums nama ikdienas dzīvē un attīstībā bijis nozīmīgs, turpinot ģimenes tradīciju — Jāņa tēvs Genriks Rītiņš devis būtisku pienesumu gan Londonas latviešu nama izaugsmē, gan savulaik iesaistoties "Straumēnu" muižas, dēvētas arī par "Kaķu māju", atrašanā.
Jānis Rītiņš kopā ar brāļiem Andreju un Mārtiņu allaž aktīvi darbojās Londonas latviešu nama interesēs. Nama saimes
atmiņās viņš paliek kā kluss, nedaudz melanholisks cilvēks ar plašu interešu loku —
brīžiem domīgs, sekojot pasaules politiskajiem procesiem, citkārt praktisks un darbīgs, iesaistoties nama telpu uzturēšanā un labiekārtošanā.
Jānis bija meistars ar lielo burtu — cilvēks ar daudz prasmēm, humora izjūtu un sirds siltumu. Viņš vadīja savu remontdarbu uzņēmumu, aktīvi darbojās Londonas nodaļas valdē, bet līdzsvaru ikdienas pienākumiem atrada arī savās aizrautībās. Kāršu spēle viņam bija kā meditācija, savukārt deja — neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tautas deju kopā "Pērkonītis" Korbijā, Viktora Griguļa vadībā, Jānis kopā ar visiem četriem Rītiņu brāļiem satikās, lai vienkārši būtu kopā un dalītu kopības sajūtu dejas ritmā.
Londonas latviešu nama saimei Jānis Rītiņš paliks atmiņā kā dzīves mākslinieks — kluss mirdzums, kas sevī slēpa daudzkrāsainu bagātību, cilvēcību un sirsnību.
