Lielā sala dēļ mediķiem ievērojami pieaudzis izsaukumu skaits — ik dienu tiek saņemti trīs līdz pat astoņi izsaukumi par apsaldējumiem vai vispārēju ķermeņa atdzišanu, ziņo LTV raidījums "Panorāma". Valsts apdegumu centrā jau veiktas vairākas kāju amputācijas, jo daļa pacientu pie ārstiem vēršas novēloti.
Īpaši apdraudēti ir bezpajumtnieki un cilvēki, kas dzīvo vieni attālos lauku reģionos.
Trešdienas rītā Valsts apdegumu centrā nogādāts vīrietis vārdā Juris, kuram gatavojas amputēt abas kājas — tās vairs nav glābjamas. Viņš atzīst, ka notikušajā vainojams pats: "Lietojām alkoholu pamestā mājā Ogrē, dienas četras. Silti, alkohols teorētiski silda. Un gulēju tajā mitrajā dīvānā." Vīrietis stāsta, ka sākotnēji jutis dedzināšanu un durošas sāpes.
Vēl diviem pacientiem kājas jau amputētas.
Ārsti norāda, ka nereti pacienti nonāk slimnīcā brīdī, kad apsaldējumi jau ir kritiskā stadijā un pievienojusies hipotermija. Smagos gadījumos mediķiem nākas cīnīties ne tikai par ekstremitātēm, bet arī par dzīvību. Tajā pašā laikā tiek uzsvērts — sals apdraud ne tikai bezpajumtniekus, bet arī vientuļus seniorus; kādai 90 gadus vecai sievietei šoreiz kājas izdevies izglābt.
Mediķi aicina cilvēkus būt vērīgiem pret saviem tuviniekiem un kaimiņiem, īpaši, ja tie dzīvo vieni vai nespēj pienācīgi apsildīt mājokli.
"Varbūt varat aizbraukt? Bet pirmais — piezvaniet," uzsver ārsti,
mudinot negaidīt, līdz situācija kļūst kritiska.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izsaukumus saistībā ar salu saņem katru dienu. Dienestā norāda — pat 10–15 minūtes aukstumā var būt pietiekamas, lai sāktos ķermeņa atdzišana, īpaši, ja cilvēks ir nepietiekami apģērbts vai guļ uz aukstas virsmas. Tāpēc ikviens aicināts ne tikai sargāt sevi, bet arī pievērst uzmanību apkārtējiem.
Ārsti atgādina — ziemu var baudīt droši, ja apģērbs ir piemērots un sauss. Taču, ja rokās vai kājās parādās tirpšana vai kustību zudums, medicīniskā palīdzība jāmeklē nekavējoties.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu