Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas birojs Viļņā turpinās darbu neatkarīgi no tā, vai Cihanouska pārcelsies uz Varšavu, paziņoja viņas palīgs Dzjaņiss Kučinskis.
"Mūsu klātbūtne Lietuvā paliek nemainīga. Svjatlanas Cihanouskas birojs turpinās darboties Viļņā, un mēs esam pateicīgi [Lietuvas] ārlietu ministram Ķēstutim Budrim par viņa principiālo nostāju un nepārtraukto atbalstu," Kučinskis teica aģentūrai BNS.
"Mēs vēlamies, lai Viļņa paliktu spēcīgs demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo mediju centrs neatkarīgi no tā, kur fiziski atrodas Svjatlana Cihanouska," viņš teica, komentējot ziņas, ka Cihanouska pagājušajā nedēļā ir informējusi Lietuvas parlamenta deputātus par savu lēmumu pārcelties uz Varšavu.
Viņš sacīja, ka Baltkrievijas opozīcija ir pateicīga Lietuvai par to, ka tā pēc 2020. gada notikumiem uzņēma Cihanousku un citus opozīcijas pārstāvjus, bet tagad paplašina savu darbību uz Poliju.
"Tas atspoguļo mūsu spēju maiņu un stiprināšanu. Tas noteikti nav mūsu saiknes ar Lietuvu vājināšanās, bet gan mūsu darba dabiska paplašināšanās. Kopš 2020. gada Polija - prezidents, valdība un parlaments - ir izrādījusi ārkārtīgu atbalstu un solidaritāti ar Baltkrievijas sabiedrību un demokrātiskajiem spēkiem. Polija ir uzņēmusi aptuveni 90% baltkrievu, kuri pēc 2020. gada devās trimdā - simtiem tūkstošu cilvēku - un mēs to ļoti novērtējam," teica Kučinskis.
Viņš piebilda, ka lēmumu ietekmē arī drošības apsvērumi.
Oktobrī Lietuva samazināja Cihanouskas un viņas biroja apsardzes līmeni. Baltkrievijas opozīcijas līderes māja un birojs joprojām tiek apsargāti, taču viņas personiskā apsardze Lietuvā un ārzemēs vairs netiek nodrošināta.
Šāds lēmums tika plaši apspriests. Tika pausts viedoklis, ka lēmums ir politisks, izdabājot tiem, kas uzskata, ka Cihanouskai tiek piešķirta pārāk liela nozīme un ka viņas drošībai tiek piešķirti pārāk daudz resursu. Līdz šim Cihanouskas apsardze Lietuvai izmaksāja apmēram miljonu eiro gadā.
"Lietuvas drošības situācija ir mainījusies, un tas ietekmē arī mūsu darbību," sacīja Kučinskis.
Viņš norādīja, ka Lietuvas Ārlietu ministrijai nav plānu mainīt Viļņas biroja statusu un ka šogad Lietuvā ir plānotas daudzas iniciatīvas un kopīgi projekti.
Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.
Kučinskis arī informēja, ka pērn no ieslodzījuma atbrīvotais Cihanouskas vīrs Sjarhejs drošības apsvērumu dēļ pašlaik atrodas ASV.
Cihanouskis plānoja kandidēt Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 2020. gadā, bet tika ieslodzīts cietumā. Tāpēc viņa vietā nolēma kandidēt viņa dzīvesbiedre, kas saskaņā ar opozīcijas informāciju balsojumā pārliecinoši apsteidza diktatoru Aleksandru Lukašenko.
