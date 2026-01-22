Vairāki Ziemeļvalstu pensiju fondi pārdod ASV valsts obligācijas, šādu lēmumu skaidrojot ar Savienoto Valstu pašreizējās administrācijas neprognozējamību un valsts parādsaistību kāpumu.
Zviedrijas pensiju fonds "Alecta" trešdien paziņoja, ka pārdevis lielāko daļu Savienoto Valstu obligāciju, kas bija tā portfelī.
Arī Dānijas pensiju fonds "Akademiker Pension" otrdien pavēstīja, ka pārdod visas ASV valsts obligācijas.
"Alecta" turējumā 2024. gada beigās bija ASV valsts obligācijas aptuveni 100 miljardu Zviedrijas kronu (9,3 miljardi eiro) apmērā, un fonds pārdevis obligācijas apmēram 70-80 miljardu kronu vērtībā, ziņo kāds situāciju labi pārzinošs informācijas avots.
Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz "novērtējumu, ka pieauguši ar ASV valsts obligācijām un dolāru saistīti riski, ņemot vērā prezidenta Donalda Trampa administrācijas īstenotās politikas neprognozējamību, kā arī lielu valsts budžeta deficītu un parādsaistību pieaugumu," norāda "Alecta".
Tikmēr Dānijas pensiju fonds "Padagogernes Pensionskasse" Dānijas telekanālam TV2 pavēstīja, ka arī pārdod ASV valsts obligācijas.
"Mēs vēlamies atbrīvoties no mūsu atkarības no ASV gadījumā, ja Tramps nolemj noteikt sankcijas, kas vērstas tieši pret Dānijas finanšu sektoru," skaidroja fonda direktors Sūne Šakenfelts.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu