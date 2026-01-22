Svētdienas rītā Imantā kādu iedzīvotāju sagaidīja nepatīkams skats — daudzdzīvokļu nama stāvvietā pilnībā nodegusi sievietes automašīna. No BMW pāri bija palicis vien sadedzis karkass, kas vairs derīgs tikai metāllūžņiem, ziņo raidījums "Degpunktā".
Degšanu naktī pamanīja vietējais iedzīvotājs Edgars, kurš notikuma brīdī redzēja, kā pagalmā ierodas ugunsdzēsēji. Jau sākotnēji bija skaidrs, ka transportlīdzekli izglābt neizdosies. Dzēšana ilga nepilnu stundu, bet sadegušas plastmasas smaka apkārtnē saglabājās vēl ilgi.
"Pulksten 2.30 liesma bija pamatīga. Ik pa laikam bija blīkšķi,"
stāsta Edgars, piebilstot, ka sākumā troksni noturējis par pirotehniku, taču vēlāk kļuvis skaidrs, ka sprāgušas riepas vai citas auto detaļas.
Automobilis uzliesmoja ap pulksten 2.00 naktī, kad vairums iedzīvotāju gulēja. Nākamajā dienā BMW īpašniece, ieraugot notikušo, nespēja valdīt emocijas. Vietējā iedzīvotāja atklāj, ka sieviete policijas klātbūtnē stāvējusi pie sadegušās mašīnas un raudājusi.
Apkārtnes iedzīvotāji neatceras, ka pēdējos gados šajā rajonā būtu notikuši līdzīgi ļaunprātīgi dedzināšanas gadījumi, tomēr
iespēju par tīšu rīcību pilnībā neizslēdz.
Edgars norāda, ka šāds solis būtu ļoti riskants, jo par mantas tīšu bojāšanu draud nopietns sods.
Automašīnas īpašniece pastāstījusi, ka pēdējo reizi ar auto braukusi ap pulksten 20.00 vakarā, un līdz aizdegšanās brīdim mašīna vairākas stundas stāvējusi neaiztikta. Viņasprāt, maz ticams, ka ugunsgrēks sācies tehnisku problēmu dēļ.
Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. "Likumsargi šobrīd veic procesuālās darbības," informē Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Policija aicina atsaukties notikuma aculieciniekus un ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija vai videoieraksti, sazinoties ar likumsargiem.
Plašāk skatieties 21. janvāra "Degpunktā" sižetā.
