Transformatora bojājuma dēļ šodien pārtrauktas mācības Smiltenes vidusskolā, pavēstījusi skolas direktore Inguna Kondratjeva.
Viņa skaidroja, ka rīta pusē aizdegās transformators, kas atrodas ārpus skolas ēkas, tāpēc notikuma vietā tika izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji. Kā informēja VUGD pārstāve Sandra Vējiņa, transformators dega aptuveni viena kvadrātmetra platībā, un ugunsgrēks tika likvidēts.
Pēc Kondratjevas teiktā, bojājuma dēļ
skolā pazuda elektrība, līdz ar to nebija pieejams ūdens, apkure un nebija iespējams nodrošināt skolēnu ēdināšanu.
Šo iemeslu dēļ pieņemts lēmums mācības uz dienu pārtraukt un skolēnus sūtīt mājās.
Pašlaik transformatora remontu veic AS "Sadales tīkls". Direktore pieļauj, ka darbi varētu tikt pabeigti līdz dienas beigām, taču vēl nav skaidrs, vai mācības varēs notikt rīt.
Savukārt "Sadales tīkla" pārstāve Alīna Sildnika informēja, ka šorīt ap pulksten 8.30 konstatēts bojājums zemsprieguma elektrotīklā, kas izraisīja elektroapgādes traucējumus aptuveni 1300 klientiem Smiltenē. Bojājuma dēļ transformatoru apakšstacijā Dakteru ielā 27A fiksēts sadūmojums.
Uzņēmums nekavējoties uzsāka bojājuma lokalizāciju, un, veicot pārslēgumus tīklā, lielākajai daļai klientu elektrība tika atjaunota dažu minūšu laikā. Pašlaik bez elektroapgādes joprojām ir pieci klienti, tostarp arī netālu esošā izglītības iestāde.
Operatīvā brigāde turpina darbus notikuma vietā — bojātā iekārta jau ir demontēta un tās vietā tiek uzstādīta jauna. Pēc darbu pabeigšanas elektroapgāde tiks atjaunota visiem klientiem. Iespējamais bojājuma iemesls, pēc Sildnikas teiktā, varētu būt saistīts ar gaisa temperatūras svārstībām un paaugstinātu mitrumu.
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu