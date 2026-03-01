Valsts policija prognozē, ka arī šogad bieži saskarsies ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kara attaisnošanu un agresoru simbolikas izmantošanu.
Tā ceturtdien žurnālistiem stāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Atbildīgajiem dienestiem, ne tikai policijai, ir aktīvi jāstrādā, lai informētu sabiedrību par cilvēkiem, kuri veic šādus noziedzīgus nodarījumus, jo tie var apdraudēt Latvijas iekšējo drošību, uzskata Ruks. Pagājušajā gadā policijas darbs bijis "piepildīts un saspringts", izteicās Ruks, kura vērtējumā Latvija ir samērā droša valsts, taču sabiedrība nevarot dzīvot ar apziņu, ka krīzes nenotiks, un cilvēkiem esot jābūt spējīgiem arī pašiem sevi pasargāt.
Pērn Valsts policijā reģistrēti 34 787 noziedzīgi nodarījumi, savukārt citās izmeklēšanas iestādēs reģistrēti 37 373 nodarījumi. Visvairāk noziedzīgu nodarījumu reģistrēts Daugavpilī un Rīgā.
Pēc statistikas datiem, pērn pieauga dzimumnoziegumu skaits pret nepilngadīgām personām, savukārt daļa noziegumu mazinājās. Tāpat pieauga krāpšanas noziegumu skaits un cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem gadījumu skaits. Visvairāk pagājušajā gadā pieauga zādzības nelielā apmērā. Ruks uzskata, ka ir jāmeklē mehānismi, kas palīdzētu mazināt sīkas zādzības. Lai arī tās nav pašas bīstamākās, tās apgrūtina cietušo ikdienu. Sīko zādzību skaits pieaug laikā, kad cilvēki izjūt savas labklājības mazināšanos, tāpēc notiek ātras noziedzīgas darbības ar minimālu materiālā labuma ieguvumu, sprieda Ruks. Viņš mudina politiķiem un tiesībsargiem izvērst diskusiju, vai nelielu apmēru zādzības varētu skatīt administratīvā procesa, nevis kriminālprocesa kārtībā, jo tas padarīšot sodu par sīkām zādzībām neizbēgamāku.
VP priekšnieks arī uzsvēra, ka ir nepieciešams pieņemt regulējumu par pienākumu reģistrēt priekšapmaksas SIM karšu lietotājus, lai mazinātu krāpniecības gadījumus. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi Iekšlietu ministrijas iniciatīvu telefonkrāpniecības apkarošanai noteikt elektronisko sakaru komersantiem pienākumu reģistrēt priekšapmaksas SIM karšu lietotājus.
