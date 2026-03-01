Projekta "Praktiski Zaļš" ietvaros žurnāla "Praktiskais Latvietis" 10.marta numurā tiks publicēts raksts par permakultūras ietekmi uz dabu un augsnes auglību. Gatavojoties publikācijai, portāls Lasi.lv aicina lasītājus piedalīties interaktīvā aptaujā.
Izmantojot savu personīgo pieredzi un teorētiskās zināšanas, izsaki savu viedokli par permakultūru un tās ietekmi uz vidi.
Aptauja
Vai, jūsuprāt, permakultūra ir dabai draudzīgs saimniekošanas veids?
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
#LVAF #praktiskizals