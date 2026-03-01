Izraēlas armija svētdien paziņojusi, ka iznīcinājusi pusi no Irānas raķešu krājumiem, norādot, ka Islāma Republika mēnesī saražoja vairākus desmitus zeme-zeme tipa raķešu.
"Operācijas laikā mēs iznīcinājām aptuveni pusi no Irānas režīma raķešu krājumiem un novērsām papildu 1500 raķešu saražošanu," televīzijā pārraidītajā paziņojumā norādīja armijas pārstāvis brigādes ģenerālis Efijs Defrins.
Viņš piebilda, ka pēdējā laikā Irāna mēnesī saražoja vairākus desmitus raķešu, taču gatavojās ražošanu paplašināt un izgatavot mēnesī vairākus simtus.
Netanjahu aicina irāņus gāzt teokrātisko režīmu
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu farsi valodā tulkotā televīzijas uzrunā svētdien aicinājis irāņus gāzt teokrātisko režīmu.
Viņa uzrunu farsi valodā acīmredzami bija izveidojis mākslīgais intelekts.
"Irānas pilsoņi, nepalaidiet garām šo iespēju," uzsvēra Netanjahu, mudinot irāņus iziet ielās, lai "pabeigtu uzdevumu gāzt terora režīmu, kas jūsu dzīvi pārvērtis ellē".
Netanjahu arī norādīja, ka tuvākajās dienās Izraēla dos triecienus "tūkstošiem mērķu, kas saistīti ar terora režīmu", lai radītu apstākļus "drosmīgajai Irānas tautai sevi atbrīvot no tirānijas važām".
"Palīdzība, uz ko jūs cerējāt, (..) ir klāt," uzsvēra Izraēlas premjers.
Likvidēts Irānas policijas izlūkošanas nodaļas priekšnieks
ASV un Izraēlas triecienos likvidēts Irānas policijas izlūkošanas nodaļas priekšnieks Golamreza Rezajan, svētdien vēsta vietējie mediji.
Rezajans gājis bojā sestdienas triecienos, ziņo aģentūra "Fars" un citi irāņu mediji.
Kā ziņots, Irānas valsts televīzija iepriekš svētdien pavēstīja, ka sestdienas triecienos ASV un Izraēla likvidējusi arī Irānas armijas štāba priekšnieku Abdolrahimu Musavu un aizsardzības ministru Azizu Nasirzadehu, kā arī Revolucionārās gvardes komandieri Mohammadu Pakpuru un Aizsardzības padomes vadītāju Ali Šamhani.
Televīzijas paziņojumā teikts, ka augstākās militārpersonas gājušas bojā Aizsardzības padomes sēdes laikā un ka vēlāk tikšot paziņoti citu nogalināto vārdi.
Pakistānā un Indijā notiek protesti pret Hamenei likvidāciju
Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves ASV un Izraēlas triecienos vairāki simti cilvēki uzbrukuši ASV konsulātam Pakistānas ostas pilsētā Karači.
Protestētāji izdauzījuši konsulāta logus, un policija un parmilitārie spēki pūļa izklīdināšanai pielietoja stekus un asaru gāzi.
Protestētāju un drošības spēku sadursmēs vismaz astoņi cilvēki ir nogalināts, bet 20 citi ievainoti.
Vairāki tūkstoši šiītu musulmaņu svētdien izgājuši arī Indijas pārvaldītās Kašmiras pilsētu ielās, lai protestētu pret Hamenei likvidāciju.
Protestētāji ar sarkani-melni-dzelteniem karogiem pulcējās reģiona lielākās pilsētas Šrīnagaras galvenajā laukumā, skandējot pret Izraēlu un ASV vērstus saukļus.
Līdzīgas demonstrācijas notika arī citviet Kašmirā un citur Indijā, kur ir lielas musulmaņu kopienas.
