Šovā “Ģimene burkā” pienākusi rēķinu apmaksas diena Bindru ģimenē. Tā kā Estere sāk domāt par patstāvīgu dzīvi, Agrita uzskata, ka pienācis laiks arī viņai piedalīties rēķinu apmaksā. Tomēr Esteres domas šajā jautājumā ir nedaudz atšķirīgas, un viņa tās nedomā paturēt pie sevis.
Bindru ģimenē pienākusi rēķinu diena maksāšanas diena, un Agrita skaita, cik tad kopā par visu jāmaksā, un kāda sanāk Esteres daļa. Viss kopā ir ap 800 eiro, tad nu Agrita vēlas, lai Estere nosegtu savu daļu – apmēram 133 eiro.
Estere atzīst: “Mēs bijām runājušas par to, ka varētu tā kā pamēģināt – kā tas ir, maksāt rēķinus vismaz aptuveni kaut cik. Tā, lai vienkārši saprastu visas tās lietas. Kaut kā mēs nekad līdz tai sarunai vēlreiz nenonācām.”
Agrita paliek pie sava, jo tāda ir bijusi vienošanās ar Esteri, un atbalsts Agritai arī lieti noderētu: “Mēs taču teicām, ka mēs izmēģināsim, un man kā reiz palīdzēs nomaksāt gāzes rēķinu. Nu ne tikai gāzes, visi pārējie rēķini jau arī ir jāapmaksā. Un šodien ir apmaksas termiņš!”
Šķiet, ka Estere ne visai nopietni uztver mammas teikto: “Met mani no mājas laukā labāk!”
Agrita cenšas pārliecināt Esteri, ka dzīvot kaut kur atsevišķi viņai sanāktu krietni dārgāk, šis jau ir pa lēto: “Ja īrē pats, tie ir tikai komunālie. Vēl ir plus īres maksa, plus paika, pārvietošanās, drēbes, viss pārējais…”
Estere tikmēr kļūst arvien nerunīgāka, sarunā neiesaistās, bet ieslīgst telefona ekrānā un dzēš liekās bildes. Nekādu jēdzīgu atbildi Agritai no meitas tā arī izspiest neizdodas, tik vien kā piekrišanu, ka – jā, visdrīzāk sanāk lētāka dzīvošana, ja rēķinu sadala.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu