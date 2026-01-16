Izlasīju, ka Nacionālie bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursā. Kādas saistības uzliek pieteikšanās mācībām? Vai uz rezerves karavīriem attiecas mobilizācija un aizliegums tās laikā izbraukt no valsts? Vai apmācību noslēgumā jādod zvērests? Kā atšķiras rezervista pienākumi un saistības no zemessarga pienākumiem un saistībām? Jautā Jana Rīgā.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka pieteikšanās rezervistu militārās pamatapmācības kursā nozīmē – pēc tā pabeigšanas cilvēks tiek ieskaitīts rezerves karavīru sastāvā.
Tas nozīmē, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt iesaukts uz rezerves karavīru mācībām reizi četros gados, parasti uz īsu laika periodu, un darba devējam ir pienākums nodrošināt iespēju doties uz šīm mācībām. Ikdienā rezerves karavīram nav nekādu papildu pienākumu.
Mobilizācijas gadījumā Latvijas pilsoņus – rezerves karavīrus – iesauc aktīvajā dienestā. Saņemot pavēsti, rezerves karavīram jāierodas tajā norādītajā vietā un laikā. Līdz ar to mobilizācijas laikā var attiekties arī izbraukšanas ierobežojumi.
Apmācību noslēgumā tiek nodots karavīra zvērests, kā tas paredzēts visiem, kas tiek ieskaitīti karavīru sastāvā.
Zemessargiem ir pienākums regulāri piedalīties vienības plānotajās mācībās. Rezerves karavīriem šādas prasības netiek izvirzītas, uz mācībām jāierodas pēc oficiālas pavēstes saņemšanas.
Rezerves karavīri, kuri nav iekļauti kārtējā gada aktīvajā dienestā iesaucamo rezerves karavīru sarakstā (nav saņēmuši pavēsti), taču vēlas piedalīties militārajās mācībās, aicināti pieteikties plānotajām rezerves karavīru mācībām.
Der zināt!
Rezerves karavīri uz mācībām tiek iesaukti retāk, bet zemessargiem mācības notiek biežāk un aktīvāk atbilstīgi vienības mācību grafikam.
