Nesen plašāku ievērību izpelnījās Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio darbinieku iebildumi pret vēsturisko zīmolu aizstāšanu ar burtiem "LSM", reaģēja pat Valsts prezidents.
Tagad par to esot panākts kompromiss, taču tas nebūt nenozīmē, ka visi jautājumi, kas saistīti ar vienota sabiedriskā medija veidošanu, būtu atrisināti. Arī sabiedrībā pieaugusi neapmierinātība, piemēram, par LSM vadības nostāju jautājumos, kas saistīti ar krievu valodas lietošanu.
Viens no retajiem, kas atklāti paudis kritisku viedokli, ir ilggadējais LTV Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis, kurš aprīlī publiski paziņoja, ka atstāj amatu, daļēji pasniedzot to kā protestu pret notiekošo. Saruna gan par šiem jautājumiem, gan atsevišķām aktuālām sporta tēmām un to, kā tās tiek atspoguļotas.
Parunāsim vispirms par patīkamo – par sportu! Pasaules čempionāts futbolā – tas mūsdienās ir nozīmīgākais sporta notikums vai tomēr ne?
A. Ušackis: Viennozīmīgi! Par to ir milzīga masu interese. Turklāt, ja kopumā lineārajiem medijiem – televīzijai un radio – reitingi krītas, tad šādu nozīmīgu notikumu laikā, kāds ir arī Pasaules kauss, tie atkal ir augsti. Pie šādiem notikumiem es Latvijā pieminētu arī Dziesmu svētkus, Eirovīziju, hokeja čempionātu… Visām šīm pārraidēm reitingi ir ļoti labi.
Šķiet, tagad daudz kas norisinās ne tikai futbola laukumā, bet arī ārpus tā – daudz tika spriests par politisko iejaukšanos un Trampa iesaisti tiesnešu lēmumos, tāpat netrūkst asu strīdu par videotiesnešu pieaugošo lomu, turklāt kopumā ap šo čempionātu ir daudz šova elementu, kas iepriekš nebija tik izteikti.