Pārmērīga alkohola lietošana var novest ne vien pie veselības problēmām, bet arī pie problēmām attiecībās un ģimenes dzīvē. Sadzīvot ar atkarīgu cilvēku nav vienkārši, reizēm šķiet, ka izejas nav, taču tad atkal prātā iezogas doma – ja nu tomēr ir iespējams ko mainīt? Ko darīt, ja esi attiecībās ar cilvēku, kurš ir atkarīgs no alkohola?

Pāra attiecībās nereti uzkrājas aizvainojums – kļūst grūti rēķināties ar otru cilvēku, jo solījumi tiek lauzti, norunas netiek ievērotas. Partneris, kurš cieš no atkarības, bieži vien nav spējīgs pildīt iepriekš sacīto – ir paģiras, slikta pašsajūta, nav iespējams piedalīties kopīgajā dzīvē. Tas rada vilšanos un sāpes, kas laika gaitā veido emocionālu plaisu starp abiem. 

Atkarīgajam cilvēkam bieži ir kauns un vainas sajūta, un viņš mēģina to kompensēt – brīžos, kad ir skaidrā, īpaši cenšas pierādīt sevi, izdarīt vairāk, atgūt zaudēto. Tomēr tas parasti neizdodas, jo grūtību situācijās viņš atkal atgriežas pie ierastās stratēģijas – lietošanas.

