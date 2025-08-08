Ja spriež pēc reakcijas sociālajos tīklos, tad vismaz daļa Latvijas sabiedrības ir sāpīgi uztvērusi jaunos alkohola tirdzniecības noteikumus, kas stājās spēkā 1. augustā. 

Var atrast pāris simtu dusmīgu un sašutušu ierakstu par to, kā cilvēkiem vakara stundās tikusi liegta iespēja nopirkt alu vai citu dzērienu. Vieni jaunos ierobežojumus nosaukuši par padomju laiku atgriešanos, citi ir nikni par to, ka valsts diktē pieaugušiem cilvēkiem, kad viņi drīkst nopirkt alu, bet vēl trešie šaubās par šo ierobežojumu efektivitāti, norādot, ka dzērājs vienmēr atradīs iespēju, kā dziru nopirkt. Paši tirgotāji gan teic, ka veikalos viss notiek mierīgi un nekādi ekscesi nav notikuši.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē