Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā Latvijā prognozēts līdz šim bargākais sals šajā ziemā, un gaidāms, ka sāks veidoties ledus Rīgas līcī, liecina aktuālās sinoptiķu prognozes.
Tuvākajās dienās Ziemeļeiropā nostiprināsies anticiklons, kas Baltijas valstīs ienesīs aukstu Arktikas gaisu. Janvāra pēdējā trešdienā, 27. janvārī Latvijas galējos dienvidos vēl gaidāma intensīva snigšana, taču pēc tam nokrišņu būs maz. Sniega sega būtiski nepieaugs, toties palielināsies ledus biezums upēs un ezeros, sāks aizsalt Rīgas līcis, un ledus veidošanās pastiprināsies arī atklātā jūrā pie Kurzemes.
Stiprākais sals paredzams, sākot ar 30. janvāri —
lielā valsts daļā nakts stundās gaisa temperatūra pazemināsies zem -20 grādiem, bet vietām austrumos iespējami pat -30 grādi. Atsevišķās dienās arī dienas laikā temperatūra dažviet var saglabāties ap -20 grādiem.
Prognozes gan vēl var mainīties — ja anticiklons atkāpsies ciklona ietekmē, mākoņu un vēja dēļ sals būs mazāk izteikts.
Līdz šim zemākā gaisa temperatūra šajā ziemā LVĢMC novērojumu tīklā reģistrēta 25. janvāra rītā Madonā — -24,6 grādi, kā arī 20.–21. janvāra naktī Daugavpilī — -24,7 grādi.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka šī un nākamā nedēļa Latvijā būs par 6–10 grādiem aukstāka nekā klimatiskā norma.
Vienlaikus 4. februārī noslēgsies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema, un 5. februārī sāksies solārais pavasaris. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā, savukārt meteoroloģiskais pavasaris sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas pārsniegs nulli.
