Pavisam drīz – no 6. līdz 8. februārim – Rīgā, Ķīpsalā, notiks tradicionālā tūrisma izstāde "Balttour", kurā plāno piedalīties vairāk nekā trīssimt tūrisma uzņēmumu no divdesmit septiņām pasaules valstīm, tostarp no tādām ļoti tālām zemēm kā Ķīna, Taizeme, Filipīnas, Peru un Kolumbija.
Protams, kā allaž būs pārstāvēti arī visi Latvijas novadi un mūsu tuvākie kaimiņi – Lietuva un Igaunija.
Ar plašām atpūtas iespējām tūrisma izstādes apmeklētājus sola pārsteigt arī vairākas Eiropas valstis, piemēram, Spānija, kuras viens no nākamās vasaras ceļotāju pievilkšanas magnētiem būs 12. augustā notiekošais pilnais Saules aptumsums. Slovākija centīsies izrādīt goraliešu un rutēņu folkloras tradīcijas un visā Centrāleiropas reģionā unikālo Dudinces ārstniecisko kūrortu, kura minerālūdens izslavēts ar trīskāršo dziedniecisko iedarbību. Ķīpsalā būs pārstāvēts arī ikoniskais "Castel Mimi Wine Resort" Moldovā, kas atzīts par vienu no pasaules TOP 15 skaistākajiem vīna arhitektūras objektiem.
Gatavojoties "Balttour" – visu ceļotāju svētkiem –, der mazliet pavērt priekškaru un ielūkoties pašmāju tūrisma piedāvājumā, ko iespējams baudīt jau tagad tepat Rīgas pievārtē, spītējot aukstumam, kas šajās brīvdienās solās būt sen nepiedzīvoti bargs. Sinoptiķi dažviet sola pat mīnus trīsdesmit grādus, tomēr arī sauli. Tā dienas vidu gan tikai nedaudz iesildīs, taču saules klātbūtne vienmēr uzlabo garastāvokli un mudina izkustēties. Atliks vien silti saģērbties un doties laukā.
Piecdesmit kilometros ap Rīgu
"Balttour 2026" piedalīsies arī septiņu Pierīgas reģionu vienotais tūrisma zīmols "EXIT RĪGA", kas apvieno vairāk nekā astoņsimt apskates objektu un izklaižu iespēju apmēram piecdesmit kilometru rādiusā ap Latvijas galvaspilsētu. Ielūkojoties viņu mājaslapā, var smelties idejas gan vienas, gan vairāku dienu atpūtai un aizraujošiem piedzīvojumiem, tostarp kādu no daudzajām pirtīm, kur kārtīgi sasildīties.
Tā kā pa ilgiem laikiem zemi klāj stabila sniega sega, prātīgi būtu izmantot ziemai raksturīgās atpūtas iespējas – kalnu un distanču slēpošanu, slidošanu vai arī vizināties zirga vilktās kamanās, kā to aicina staļļa "Bērītis" saimniece Māra Baldones pagastā. Pie viņas varēs iepazīties ne tikai ar tautasdziesmās apdziedātajiem Latvijas bērajiem zirgiem, bet arī izzināt Baldones muižas kalpu saimniecības vēsturi, nogaršot uz ugunskura vārītu lauku zupu, pašceptu maizi un fotografēties kopā ar zirgiem. Jo īpaši tāpēc, ka 2026. ir Ugunīgā Zirga gads.
Pie ziemas eksotikas noteikti pieskaitāma arī divus kilometrus garā koka laipu dabas taka dabas liegumā "Lielie Kangari" Ropažu novadā.
Uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purva ainavu, kas atrodas Baltijā lielākās osu grēdas pakājē, iespējams palūkoties no trīsdesmit trīs metru augstā skatu torņa.
Sarmā vizošā Sigulda
Esam pieraduši uz Siguldu doties zelta lapu laikā, taču šoziem to varētu dēvēt arī par ziemas atpūtas galvaspilsētu. "Sigulda aizrauj!" – tāds ir pilsētas aicinājums jau daudzus gadus, un tā ir taisnība, vajag tikai sākt. Siguldas Pilsētas trase ar vienu no stāvākajiem nobraucieniem Latvijā darbojas katru dienu – plkst. 12–21 (darbdienās), 10–20 (brīvdienās), tomēr jāseko līdzi aktuālajai informācijai, jo nedēļas nogalē šeit nereti notiek dažādas slēpošanas sacensības un individuāliem slēpotājiem puse kalna platuma var būt slēgta.
Netālu no Turaidas pils esošajā Reiņa trasē atvērta gan galvenā, gan iesācēju trase un pieejama inventāra noma, slēpošanas un snovborda instruktoru pakalpojumi. Savukārt distanču slēpošanas aplis (2 km) slēpojams gan klasiskajā, gan slidsolī. Šīs trases izmantošana ir bez maksas, un vakaros tā ir daļēji apgaismota. Atpūšoties Reiņa trasē, var arī garšīgi paēst kafejnīcā.
Siguldas novadā ietilpst Gaujas Nacionālais parks, kura tūrisma piedāvājums aizvadītās nedēļas nogalē tika popularizēts Spānijā starptautiskajā tūrisma izstādē FITUR Madridē. Mūsu valstij Spānija ir augošs un nozīmīgs ienākošā tūrisma tirgus, lielā mērā pateicoties gan ERASMUS studentu apmaiņas programmām, gan spāņu karavīru dienestam NATO spēku sastāvā Ādažos, jo viņi ir tie, kas ar saviem stāstiem iedvesmo šurp atbraukt radus un draugus. Pērn Siguldu apmeklējuši teju astoņarpus tūkstoši ceļotāju un, salīdzinot ar datiem gadu iepriekš, vērojama augšupejoša tendence.
1973. gadā dibinātais Gaujas Nacionālais parks ir lielākais nacionālais parks Baltijā. Par tā tūrisma piedāvājumu vairāk var uzzināt vietnē "https://www.entergauja.com". Tostarp ir tādas unikālas izklaides kā Zērglis – pasaulē vienīgā pie gaisa trošu vagoniņa piekarinātā iekārta "zipline" nobraucienam, lēciens ar gumiju no vagoniņa virs Gaujas un "Aerodium" lidojums vertikālajā vēja tunelī.
Slidotavas un distanču trases
Kad decembra sākumā, gaisa temperatūrai turoties virs nulles, Rīgas pašvaldība atklāja publisko slidotavu Esplanādē, daudzi grozīja galvu, vai tā nav nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana. Taču janvāra sals un lielais slidotāju skaits ir pierādījis, ka šis lēmums bijis pareizs, un slidotava darbosies līdz pavasarim. Tās izmantošana ar savu personīgo inventāru ir bez maksas, jāmaksā tikai par slidu un palīginventāra nomu, ja tā nepieciešama. Slidotava Esplanādē darbojas katru dienu no plkst. 11 līdz 22 (brīvdienās – no plkst. 9), bet slidotgribētājus gaida arī āra ledus laukumi Rīgas apkaimēs.
Par brīvu ar savām distanču slēpēm ikviens var slēpot Uzvaras parkā, kur atvērta slēpošanas trase un inventāra nomas punkts, kas darbojas no plkst. 10 līdz 21. Trase viena kilometra garumā ir sagatavota uz dabiskā sniega un piemērota dažāda vecuma aktīvistiem – gan maziem bērniem iesācējiem, gan pieredzējušiem slēpotājiem. Te var slēpot gan klasiskajā, gan slidsolī. Inventāra nomas maksa arī draudzīga – bērniem līdz 16 gadiem un senioriem distanču slēpošanas komplekts (slēpes, nūjas un zābaki) – četri eiro stundā, pieaugušajiem – par vienu eiro vairāk.
Distanču slēpošanas trase ir atvērta arī Purvciema mikrorajonā un Biķerniekos, kur ir vairākas trases, kas ved ap Linezeru, Rīgas Motormuzeju, Kinostudiju, Rīgas Austrumu slimnīcu un Biķernieku automoto trasi. Visur slēpot var bez maksas, turklāt Biķernieku distanču slēpošanas trases ir apgaismotas katru dienu līdz plkst. 23. Šeit darbojas arī inventāra nomas punkts "Burusports".
"Trasēm un nomas punktam ērti var piekļūt no galvenās ieejas trasē (S. Eizenšteina iela 16). Slēpotāji ar savu inventāru var izmantot autostāvvietu pie Biķernieku trases galvenās ieejas," informē trases uzturētāji. Viņi aicina neslēpotājus doties mierpilnās pastaigās pa Biķernieku meža takām un izbaudīt ziemas burvību, taču lūdz būt saprotošiem un neizstaigāt sagatavotās distanču slēpošanas klasiskā stila sliedes.
Arī Mežaparka Lielā estrāde nestāv klusa un pamesta. No 10. janvāra te valda liela rosība, jo ir atklāts Sniega parks. "Uz nogāzes ar sniega lielgabaliem ir uzklāta aptuveni metru bieza sniega kārta un uzstādīti divi virves tipa pacēlāji. Nogāzē ir ierīkota kameršļūkšanas zona un šļūkšanas rīkus var iznomāt," ziņo SIA "Cīruļkalns" pārstāvji, kuriem pateicoties tapusi šī ziemas prieku baudīšanas vieta, kas ideāli piemērota skolēniem. Pirmdienās un otrdienās Sniega parks atpūšas, bet pārējā laikā strādā: plkst. 16–21 (T., C., Pt.) un brīvdienās plkst. 10–21 (Sv. – līdz plkst. 20). Maksa par stundu ilgu kameršļūkšanas prieku – piecpadsmit eiro.
