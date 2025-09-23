Pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba sākšanas varētu slēgt trīs cietumus – ne tikai līdzšinējo Liepājas cietumu, bet arī Jelgavas cietumu, kā arī Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli.
Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Mihails Papsujevičs informē, ka pirmos ieslodzītos jaunajā cietumā varētu uzņemt nākamā gada martā, bet līdz tam personālam jāapgūst praktiskas zināšanas par darbu jaunajā cietumā. Pirmais tiks slēgts līdzšinējais Liepājas cietums. Sākumā TM izvērtēs, vai cietuma komplekss būtu jāsaglabā citām ministrijas vajadzībām. Vēlāk cietumu varētu piedāvāt pārņemt pašvaldībai, bet, ja tas neizdosies, tad veco Liepājas cietumu varētu izlikt izsolē. Nākamā gada vidū plānots slēgt arī Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk – Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli.
Jaunais Liepājas cietums ir uzbūvēts tikai vīriešiem, līdz ar to pašlaik tiekot domāts par Iļģuciema sieviešu cietuma pārcelšanu uz citu vietu. Tomēr jāsagaida nepieciešamais finansējums, lai to varētu darīt.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs teica, ka pašlaik nav plānots būvēt citus jaunus cietumu kompleksus, bet jau esošajos cietumos varētu būvēt jaunus korpusus, lai tie atbilstu visiem cilvēktiesību standartiem.
Pirmdien, 22. septembrī, Liepājā norisinājās jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvobjekta nodošanas pasākums pasūtītājam – Tieslietu ministrijai. Pirms termiņa pabeigtais un nupat ekspluatācijā nodotais jaunais Liepājas cietums ir uzbūvēts, ietaupot 5,3 miljonus eiro. Cietums ekspluatācijā nodots 28. augustā.
Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieks Dmitrijs Kaļins intervijā TV3 teica, ka tiek vērtēta iespēja sieviešu cietuma vajadzībām būvēt jaunu korpusu Cēsīs. Cēsis, kur patlaban atrodas audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, tiek izskatītas kā viens no variantiem, kur būvēt jauno sieviešu cietumu. Par šo jautājumu vēl notiek diskusijas, tāpēc galīgais plāns nav līdz galam skaidrs. Tieslietu ministrija raugoties uz zemes gabaliem, kas jau šobrīd ir valsts īpašumā. Kā noskaidroja aģentūra LETA, pašvaldība šai iecerei neiebilst. Pašvaldības rīcībā esot informācija, ka sieviešu cietumu plānots izveidot esošajā Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem kompleksā.
D. Kaļins atzina, ka jaunas infrastruktūras izbūve ieslodzījumā un apcietinājumā esošajām sievietēm ir viena no galvenajām IeVP prioritātēm nākamajam periodam. Oktobrī par šo ieceri plānots parakstīt memorandu ar Norvēģijas grantu programmas pārstāvjiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu