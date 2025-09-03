Jaunais Liepājas cietums ir pabeigts pirms termiņa un 28. augustā nodots ekspluatācijā. Tas uzbūvēts, ietaupot 5,3 miljonus eiro.
Tieslietu ministrija informē, ka šis būs pirmais cietums, kas no jauna Latvijā būvēts atbilstoši Eiropas Padomes cilvēktiesību standartiem, un vienlaikus apliecina Latvijas apņemšanos īstenot arī Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas norādījumus par nepieciešamību izskaust ieslodzīto neformālās hierarhijas ietekmi. Ieslodzījuma vietu reforma un jaunā infrastruktūra ļaušot mērķtiecīgi iesaistīt notiesātos resocializācijas procesā, racionālāk izmantot valsts resursus, samazinot arī cilvēkresursu un novecojušās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Cietuma būvdarbus veica "Citrus Solutions". Līgums tika noslēgts par 125 874 569 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kā informē Tieslietu ministrija, būvniecības gaitā iesaistīti vairāk nekā 2200 speciālistu no 214 uzņēmumiem, no kuriem aptuveni 30% no Kurzemes reģiona. Plaši izmantoti Latvijas ražotāju būvmateriāli, savukārt Liepājas pilsēta ieguvusi būtisku infrastruktūras uzlabojumu – atjaunotus ceļus un izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas.
Teritorijā izbūvētas administratīvā un caurlaides ēka, uzņemšanas un īpašo režīmu korpuss, izglītības un nodarbinātības korpuss ar ēdiena sagatavošanas bloku, vairāki dzīvojamie kompleksi, nojumes, sporta laukumi un citi objekti, vēsta Būvniecības valsts kontroles birojs, cietuma būvniecības procesu vērtē kā veiksmīgi un profesionāli īstenotu. Oficiālais objekta nodošanas pasākums notiks 22. septembrī.
