Esmu dzirdējusi, ka gurķiem vēlams nokniebt stīgas un izkniebt sānu atvases. Siltumnīcas gurķi patlaban pamatīgi stīgop. Jautā Līga Pierīgā

Siltumnīcu gurķiem vēlams formēt augumus, lai tie nepārvērstos grūti kopjamā mudžeklī,” skaidro dārzniece Ineta Rudzīte no saimniecības Celmu pasaule

Viņa saviem augiem siltumnīcā cītīgi saīsina sānu atvases, kuras mēdz saukt arī par padusītēm līdzīgi kā tomātiem. 

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