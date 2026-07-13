Dārzkopības institūts (DI) Dobelē un Pūrē nesen atzīmēja savu 80. gadskārtu. Patlaban DI uztur vairākus desmitus ķiršu šķirņu un aptuveni 300 to dažādību. Skābo un saldo ķiršu pētniecības virziena vadītāja Dr. agr. Daina Feldmane intervijā Agro Topam stāsta par ķiršu selekcijas un pētniecības aktualitātēm, atklāj institūtā uzkrāto pieredzi un piedāvā ieteikumus Latvijā audzēto ķiršu plašākam lietojumam un popularizēšanai.

Dobeles institūts ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek īstenota augļu, ogu un dārzeņu selekcijas programma, saglabāts ģenētiskais materiāls, ieviesti dārzkopības precīzās tehnoloģijas un resursu taupīšanas risinājumi, kā arī pētīta augu aizsardzības līdzekļu darbība un ražoti pārtikas produkti. 

Viens no DI darbības virzieniem ir arī ķiršu selekcija, izmēģinājumi un ķiršu produktu ražošana. Pirmās atsauces par ķiršiem, kurus zināja un baudīja gan Senajā Grieķijā, gan Senajā Romā, Latvijā attiecas uz XVII gadsimtu.

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